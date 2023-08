Mirović: Počeli radovi na rekonstrukciji platoa Muzeja savremene umetnosti Vojvodine

Posle silnih muka i peripetija oko uknjižbe objekta Muzeja savremene umetnosti Vojvodine koji je izgrađen polovinom šezdesetih godina prošlog veka za potrebe Muzeja revolucije, a dozvola za izgradnju glasila je na Savez boraca, počeli su radovi na rekonstrukciji platoa Muzeja koji je već deceniju i više oštećen u velikoj meri, saopštio je večeras predsednik Vlada Vojvodine Igor Mirović.

- Pokrajinska vlada finansira radove koji su počeli, a kako bi plato trebalo da izgleda potrudile su se arhitekte čija je to struka. Nadamo se da će izvođači radova ovaj posao obaviti do početka novembra ove godine. Muzej će za to vreme neprekidno raditi, a jedna od prvih izložbi narednih nedelja seli se iz Beograda u Novi Sad i posvećena je Siniši Mihajloviću i Paolu Rosiju, rano preminulim velikanima fudbala. Pokrovitelj sam novosadske izložbe jer sam bio i danas sam njihov veliki poštovalac - napisao je Igor Mirović.

