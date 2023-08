VLADA USVOJILA IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA: Ovo su prekršaji zbog kojih će vozila biti oduzimana

Ukoliko ga i poslanici usvoje, ovaj dokument će omogućiti oduzimanje vozila vozačima zbog težih prekršaja do okončanja postupka protiv njih.

Vlada Srbije usvojila je krajem prošle nedelje predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji bi uskoro trebalo da se nađe pred poslanicima u Skupštini Srbije.

Električni trotineti

Ukoliko ga i poslanici usvoje, ovaj dokument će omogućiti oduzimanje vozila vozačima zbog težih prekršaja do okončanja postupka protiv njih, biće regulisani uvoz oldtajmera, vožnja trotineta, a donosi i izmene u vezi sa tehničkim pregledom vozila koja su imala sitne prepravke.

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović napominje da je nacrtom izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđeno da će vozači električnih trotineta koristiti kolovoz tamo gde nema biciklističkih staza, pešačko- biciklističkih staza i biciklističke trake, s obzirom na nedovoljnu dostupnost navedene saobraćajne infrastrukture.

- Definisaće i laka električna vozila, način na koji će moći da se kreću i brzinu kretanja u zavisnosti od saobraćajne infrastrukture koju mogu koristiti - kaže Stamatović.

Privremeno

Izmene uvode mogućnost privremenog oduzimanja vozila vozačima koji učine dva i više težih prekršaja u određenom vremenskom periodu.

- To će se odnositi na one vozače koji su zatečeni u vršenju težeg prekršaja, a ustanovi se da su u protekle dve godine pravosnažno osuđeni za najmanje dva teža prekršaja. U takvim slučajevima policijski službenik će moći da privremeno oduzme vozilo kojim je učinjen prekršaj na licu mesta do okončanja postupka pred nadležnim sudom, koji može da traje i do godinu dana, nekada i više - navodi on.

ZA OVO ĆE SE ODUZIMATI VOZILA 1. Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila 2. Odbijanje alkotestiranja ili drogatestiranja 3. Prekoračenje brzine za više od 80 km/h van naselja 4. Prekoračenje brzine za više od 70 km/h u naselju 5. Prekoračenje brzine za više od 60 km/h u zoni škole ili zoni „30“ 6. Prekoračenje brzine za više od 50 km/h u zoni usporenog saobraćaja 7. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu vozača 8. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje (prtljažnik, instrument-tabla, zadnja polica, spoljni delovi vozila i sl.) 9. Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta 10. Preticanje kolone vozila preko neisprekidane (pune) linije 11. Vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije 12. Vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom 13. Vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena 14. Vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja 15. Vožnja noću na neosvetljenom putu bez ijednog uključenog svetla na vozilu 16. Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu 17. Preticanje kolone pod pratnjom 18. Nepropuštanje vozila pod pratnjom