SUZE U STUDIJU PINKA! Otac otete devojčice u Tunisu opisao najgorih 17 minuta u životu: IZGUBIO SAM JE IZ VIDA NA DVE SEKUNDE I ODJEDNOM JE NESTALA!

Porodici Petrović oteta je ćerkica od dve i po godine u hotelu u Tunisu pre 16 dana, a otac devojčice Vladimir Petrović kaže da je to bilo najgorih 17 minuta u njegovom životu.

- 17 minuta je bilo kao 7 godina. Sedeli smo u holu, pored bazena. Ćerka je pored ulaza, srednja ćerka hoće u wc. Samo što smo se popeli gore, dole je bila vriska. Slećem dole, brojim nekih pet do sedam sekundi, nema je. Hol pun, niko je video nije. Žena samo što nije pala... Kreće agonija - priča otac devojčice.

Kako je naveo, onda je krenulo alarmiranje svih, tu je, priča on upoznao jednog pripadnika, koji mu je rekao da je dete zasigurno u hotelu.

- Svi su se digli, bilo je Srba ui Bosanaca, svi su držali decu. To je veliki kompleks, ja sam nisam mogao - priča on, pa dodaje:

- Digla se velika frka, ceo bazen. Tada su se svi uspaničili što su je oteli, zasigurno. Ja trčim na more, prolazim bazen, bungalove... Plaža prazna, 20 kilometara... Vraćam se ja tamo, jedan crnac me zove i kaže "Boss, Boss, find". Ja trčim, gledam na mobilni, 17. minut, nije mogao ništa da uradi. Vidim je u daljini, ceo bazen tapše. Vidim je sa mamom, rekoh dobro je. Ja odem u šank, uzmem nož, tražim ga... Kaću mu da je bila sama, u sobi. 170 metara odatle.... Kako je za pet sekundi prešla toliko. Kvaka okrugla, kancelarija neka je bila. Tražio sam kamere, 17. ih ima... I pričaju mi da je zaključano - priča on.

Jedan čovek mi je potom rekao, da, ukoliko bi se sve to desilo napolju, nikada je ne bih našao.

- Sada ima dosta komentara da ja lažem i došao sam da objasnim ljudima, da je to stvarno bilo. Moja noga tamo više neće kročiti - priča Vladimir.

Kako je naveo, njegov cilj je da porodice čuju ovu priču, i da je zadovoljan, ako njegovom pričom miože bar jedno dete da spasi, on je srećan.

