POZNATO TAČNO VREME KADA OLUJNI OBLAK STIŽE U SRBIJU! Očekuju se nove poplave, bujice, nevreme i GRAD protiv koga NE POMAŽU ni protivgradne rakete!

Vikend pred nama donosi pravi vremenski rolerkoster i jako zahlađenje.

U Srbiji će još danas biti sunčano i toplo, a zatim će doći do izraženije promene vremena i očekuju se grmljavinske nepogode, pad temperature za 15 stepeni i ogromna količina kiše za kratko vreme. Uz to u nekim delovima zemlje očekuje se i grad.

Kako meteorolog Ivan Ristić objašnjava, ovo nije uobičajeno vreme za ovo doba godine.

Olujni oblak stiže u Srbiju sutra oko 14 časova

- Superćelijske oluje su nešto novo što nam se desilo. Sad imamo prodor hladnog vazduha koji uglavnom dolazi krajem avgusta i početkom septembra. Dolazi do formiranja jakog ciklona. Kiša i grmljavina je već počela u Sloveniji, a olujni, grmljavinski oblaci doći će i u Srbiju sutra oko 14 časova - rekao je Ristić.

Protivgradne rakete nam neće pomoći

A kako Ristić kaže, od obilnih padavina, grada i poplava koje nam slede se ne možemo zaštititi.

- Cela Srbija će biti pod tim olujnim oblakom i pašće dosta kiše sa olujnim vetrom, a biće i grada. Od grada se ne možemo zaštititi. Protivgradne rakete neće nam pomoći. Pašće oko 50 mm kiše i treba upozoriti građane jer već kad količina pređe 20 mm dolazi do bujičnih poplava, tako da će sektor za vanredne situacije sutra imati pune ruke posla. Leto ide na pauzu i imaćemo tri do četiri dana maksimalnu temperaturu do 20 stepeni. Od utorka se vraća polako letnje vreme kada se očekuju prijatne temperature - rekao je Ristić za Kurir.

