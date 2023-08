JOKIĆEVA ŽENA JE SA 7 MESECI POSTALA SIMBOL SVEGA ŠTO JE SRPSKI NAROD DOŽIVEO U 'OLUJI': Evo kako je majka jedva SPASILA

Iza prelepog osmeha Natalije Jokić krije se teška sudbina koja ju je dočekala samo nekoliko meseci po rođenju.

Supruga Nikole Jokića oduševila je svet svojom lepotom, ali i temperamentom! O njenoj srčanosti, kada bodri supruga, priča se i sada, ali nije ostao neprimeće i prelepi osmeh kojim pleni! Međutim, malo je poznato da je Natalija bila u u izbegličkoj koloni tokom "Oluje"! Naime, majka Danica ju je u naručju donela u Srbiju, a za rodnim mestom i danas postoji žal. Ni sama ne zna kako su preživeli taj stravičan progon.

Jokićeva žena je upravo rođena 1995. godine, a imala je samo nekoliko meseci kada je porala sa porodicom da napusti dom.

Naslovna strana koja se ne zaboravlja

Reporteri Novosti "upoznali" su Nataliju u danu užasa za srpski prognanički narod iz Krajine.

Natalija Jokic, wife of @nuggets basketball superstar Nikola Jokic, has a profound story that traces back to her infancy. As a 7-month-old baby, Natalija was tragically among the 200,000+ Serbs ethnically cleansed from their ancestral homes in Croatia during Operation Storm,… pic.twitter.com/qltEcUgHAs

"Bio je 6. avgust 1995. godine. U naručju majke bežala je od "Oluje". Vreo dan. Tanka linija između života i smrti ispred starog mosta na Sremskoj Rači. Primamo vest: izbeglice iz Krajine ne mogu u Srbiju. Vest se širila kao zaraza. Ljudi iznemogli na dugom putu bez hrane, vode. Bez nade u povratak, padali su od očaja. Napred im ne daju, nazad nemaju kud", pisao je ovaj dnevni list.

Mama Danica je tada, pokušavajući da uspava malenu Nataliju u rukama gotovo klonulim od tereta, rekla:

-Prva je beba rođena u ovoj godini, u Krajini.

Njeni Mačešići su na kraju mir pronašli u Somboru, gradu gde je upoznala NBA šampiona. Zavoleli su se još u srednjoj školi, a njihovu ljubav apsolutno ništa nije moglo da poremeti.

Natalija je potom 2013. godine otišla na koledž u Oklahomi, a u to vreme Jokić je nastupao za Megu u Srbiji. Više puta je isticao da mu je taj period bez nje bio najteži u karijeri.

Nikola & Natalija Jokić both hit life’s jackpot. I think I speak for most when I say the Jokić’s have what people desire out of life. No comparison here. Just look at the excitement Natalija has for her man! Few are lucky enough to find this. pic.twitter.com/AVYxn86o2k https://t.co/uIf9hbTOnX