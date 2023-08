SIMPTOMI ZBUNJUJU I LEKARE - Građani se masovno javljaju Hitnoj sa istim tegobama! Jedna dominira

Temperatura, mučnina, kašalj, curenje iz nosa, samo su neki od simptoma koji se javljaju kod odraslih, ali i kod dece u proteklim danima.

Kako lekari objašnjavaju, trenutno hara nekoliko vrsta različitih virusa koji daju iste simptome, zato se savetuje, ukoliko je problem izražen, treba se javiti lekaru, ali ako je temperatura ispod 38, treba mirovati, uzimati vitamine i dovoljno tečnosti, a sve tegobe prestaju za pet dana.

Tako je prethodne noći Hitna pomoć imala pune ruke posla jer se zbog virusa javljao veliki broj osoba, a razlog je visoka temperatura.

Dr Saša Milićević u razgovoru za "Blic" objašnjava da virusi haraju u svako doba godine, a da je leto uglavnom za rino virus, ali i za stomačne viruse. Kako kaže, simptomi nas bune, jer i alergije uveliko haraju.

- Ima nekoliko vrsta virusa, ali sada su najzastupljeniji rino virsi koji napadaju organe za disanje, ali tu je i respiratorni sinicijalni virus, tako da su sada dominantna ta dva virusa. A pored njih ima i drugih virusa koji imaju istu simptomatologiju kao ova dva virusa. Simptomi su potpuno isti, pa se mnogi pitaju koji je koji virus u pitanju, dok je u suštini je svejedno zato što su simptomi isti, daju temperaturu, malaksalost i opšte loše stanje, koje je praćeno sekrecijom iz nosa. Oči budu crvene, javlja se i kašalj - objašnjava dr Milićević.

Takođe sve se to meša i sa alergijom, jer tada se isto javlja kašalj i curenje nosa.

- Takođe i dalje haraju i stomačni virusi koji daju proliv, bolove i u stomaku, ali i simptome malaksalosti, tako da u ovom periodu imamo viruse koje napadaju i respiratorni sistem i organe za varenje. Rota i adenoviruse imamo i kod dece i kod odraslih. Oni se šire, ali moram da skrenem pažnju i na to da se lako nakače i u aparate za klimu, tu je koksaki virus. Mi ne čistimo toliko često filtere i zbog toga imamo problem - objašnjava dr Milićević.

Mere prevencije

Mere prevencije teško je ostvariti, jer iako treba izbegavati skupove, to je nemoguće jer leto je i ljudi cirkulišu, kao i deca.

- Ljudi idu na plažu, druženja, rođendane, jedino što je moguće, a važi i za decu i za odrasle da imaju dovoljno sna, da dobro spavaju, da bi organizam mogao da bude vitalno jak. Drugo moramo da unosimo mnogo više vitamina, i da unosimo što više tečnosti, to može donekle da ometa aktivnost virusa. Jer ako neko ne spava dovoljno, ne unosi dovoljno vitamina, šansa da razvije neku bolest je mnogo veća - kaže dr Milićević.

Prema rečima lekara, dobro je koristiti rastvor morske vode, zato što oni "spiraju" viruse koji se nađu u organima za disanje.

- Kada se oni speru onda se sve spusti do organa za varenje, do želuca, gde želudačna kiselina ubija viruse. Zato je dobro da imamo u kući uvek fiziološki i koristimo ga ujutru i uveče - dodaje naš sagovornik.

Tegobe od tri do sedam dana

Sve tegobe u proseku traju od tri do sedam dana, ali se temperatura teže obara zato što je letnje vreme.

- Sve tegobe u proseku traju pet dana, zna da bude nezgodno, vruće je, teško se oslobađamo telesne temperature, pa se ljudi uplaše i uzimaju antibiotik, ali antibiotik kod virusa ne pomaže i to je pogrešno. Treba davati lek protiv povišene temperature, što više tečnosti i vitamina. Nije loše uraditi i krvnu sliku i CRP koji će pokazati da li je virus ili bakterija u pitanju - kaže dr Milićević.

Kada treba skidati temperaturu

Kada se javi temperatura to je znak da se organizam bori sa nekom infekcijom. Mnogi odmah krenu u obaranje temperature, što ne znači da je to uvek pravi put, zato treba reagovati na pravi način.

- Sve do 38, 5 treba sačekati. U Americi često savetuju da to bude 39, što nije loša ideja, ali to nikako ne dolazi u obzir ako su neka deca imala fras, njima ne treba dozvoliti da poraste toliko jer se može opet dogoditi sto. Toj deci ne bi trebalo dozvoliti da temperatura poraste više od 38. A odrasle osobe, kao i ona deca koja nisu imala taj problem, kod njih treba sačekati 38, rashladiti ih tuširanjem na sat vremena, treba da miruju, ali ako procenite da ide u pogrešnom pravcu, onda uzmite odmah lekove za obaranje temperature - kaže pedijatar dr Saša Milićević.