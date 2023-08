HIT! TREND ZBOG KOGA MNOGI SPAVAJU U AUTOMOBILU: Veliki broj Srba odlaze u Grčku bez rezervisanog smeštaja

Navika jednog dela Srba koja je nastala još devedesetih godina u Crnoj Gori, obila se o glavu ove sezone turistima iz Srbije Grčkoj. Oni su krenuli put zemlje Helena "na bum", bez prethodnog rezervisanja smeštaja preko servisa ili agencija, te su morali da spavaju u automobilu jer smeštaja nije bilo.

Agoniju porodice iz Srbije ispričala je unutar grupe "Lajv from Gris" Nadica Đ., koja je navela kako su njeni rođaci došli na Kasandru sa namerom da smeštaj nađu na licu mesta, ali kako u tome nisu uspeli, spavali su u kolima. Njihovu sudbinu podelilo je još nekoliko porodica iz Srbije.

- Ne krećite na Kasandru bez rezervisanog smeštaja. Moji rođaci spavaju u kolima večeras. Mnoge porodice danas nisu našle smeštaj, spavaju u kolima - napisala je ona.

"Ma, mi tako idemo godinama"

U komentarima koji su nastupili većina korisnika nije mogla da veruje da se neko tako neodgovorno ponaša, budući da je sam špic sezone.

- Špic sezone i neko krene na bum, verovatno na Halkidiki ili Olimpsku gde nema gde igla da padne, vrlo “pametno” - napisala je jedna Ana.

Na njene reči se nadovezao sledeći koricnik i to rečima "kako to nije ništa strašno".

- Ja tako godinama i nikad nikakvih problema. I ako spavaju u kolima neće im ništa biti. Snaći će se. Niko se još nije vratio nazad zato što nije našao smestaj - glasili su komentari onih koji na ovaj način letuju godinama, uprkos činjenici da to nije baš najpametniji način da se uštedi novac.

Bili dva dana u kolima, pa se vratili za Srbiju

U daljim komentarima nekoliko članova grupe napalo je Nadicu što nije uspela da rođacima pronađe smeštaj, a bilo je i onih koji su pisali "kako izmišlja" da su se takve situacije odigrale, pogotovo zbog činjenice da su ljudi bili kolima, a da je razdaljina između nekoliko mesta na Kasandi, mala. U jednom od odgovora ona je dala primer i porodice iz Srbije koja je prošle godina čak tri dana provela u kolima, dok ipak nije rešila da se vrati za Srbiju.

- Jesu i te kako, prošle godine, pod stresom i deca i roditelji posle 2-3 dana provedenih u kolima vraćali se kući - napisala je.

Činjenica da se u 2023. godini tako nalazi smeštaj, upalo je u oči još jednoj od članica grupe.

- Pa nismo u '80-tim, kad se zaputiš vozom u Sutomore pa tražiš smeštaj. U sezoni se ne traži smeštaj na blef. Meni zaista tako nešto ne bi palo na pamet, moj godišnji, pa to je zlata vredan - napisala je Jelena.

Bilo istih situacija i prošle godine

Pored Nadice, još jedna članica je bila na udaru zbog, kako su joj pisali "lažnih informacija" u vezi sa ovakvim stvarima.

- Mene su napali kao stršljena pre desetak dana kad sam napisala to!!! Od 25-og jula do 25 avgusta je i cela Grčka na odmoru a i veliki je priliv na Halkidikiju, Makedonaca i Bugara. U Stavrosu je isto ali ne vredi pričati imate ove pametne što kažu "ma idite slobodno, mi uvek tako i ekstra nađemo prvi red do mora i spuštaju nam cenu" Samo da ostave i broj telefona ti što lože ljude tako pa da im i pomognu kad eto konkretno zatreba kao sada. Kao što vidite zena dobronamerno objavila i ispod se neki lože. Ne znam šta da mislim o pojedincima stvarno... - napisala je Veronika unutar objave na Fejsbuk stranici "Lajv from Gris".

Autor: