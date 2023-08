'POGOĐEN VELIKI BROJ TRAFOSTANICA' Oglasio se beogradski Sekretarijat za vanredne situacije: Zbog nevremena ugrožen sistem vodosnabdevanja grada

U srpskoj prestonici danas je oko 14 sati došlo do početka oluje i to na široj teritoriji grada, te je uži centar Beograda oko 14.30 sati zahvaćen izuzetno jakom i razornom olujom praćenom obilnim padavinama, jakim vetrom i gradom, saopšteno je iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

Kako se navodi, to je izazvalo niz problema na teritoriji grada, ali ono što je najkritičnije je da su pogođeni objekti infrastrukture, pre svega veliki broj trafostanica distribucije, kao i trafostanica 35 kilovata, posebno teritorije Čukarice, Bežanijske kose i Novog Beograda.

Nevreme na Novom Beogradu

Usled toga ugrožen je sistem vodosnabdevanja grada jer je jedan broj bunara ostao bez napajanja. To znači da su ugroženi potrošači na levoj obali Save, a posebno sugrađani koji žive u višespratnicama.

– Oluja je bila najavljena, tako da su danas po nalogu gradonačelnika svi u pojačanom stepenu angažovanja i rade na otklanjanju kvarova. Važno je napomenuti da je jedan broj linija gradskog prevoza imao niz izmena, bio je zastoj na liniji 23 i 53 jer je palo drvo u Ulici kneza Višeslava, zatim je palo drvo u Ulici Milentija Popovića, došlo je do udara groma u podstanici u Milentija Popovića, te su i tramvaji i trolejbusi u jednom momentu bili u zastoju, linija 41 zbog problema u Paunovoj, dok su linije 12 i 13 u Požeškoj imale problem. Zbog velikog broja stabala koja su pala u Zemunu, Vrtlarskoj i Ulica Rade Končara bio je problem na linijama 17, 45, 73, 18, 45, 81, 85, 88, 612, 704, 706, 707. U Sarajevskoj ulici bilo je problema na linijama 52, 53, 56 zbog pada stabala. Na Starom novosadskom putu došlo je do pada krova tako da je u saradnji Sektora za vanredne situacije i MUP-a preusmeren saobraćaj dok ekipe rade na otklanjanju problema. Veliki problem bio je i prilikom pada dela krovne konstrukcije i fasade u Ulici Milana Uzelca. Za sada je obim padavina u pojedinim delovima grada više od 50 litara za manje od sat vremena, a očekuje se da oluja potraje, po najavama RHMZ-a, do kasnih večernjih sati, kao i sutra ali u smanjenom obimu - navodi se u saopštenju Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

Međutim, postoji bojazan da će ipak doći do gradonosnih pojava i jakog olujnog vetra, kao i 15 do 20 litara kiše u nekim delovima grada. Imamo i problem sa bujičnim potocima na više lokacija u gradu, na kanalskoj mreži nismo imali većih poteškoća, ali i ta oblast se prati. Ekipe svih komunalnih preduzeća i dalje će biti na terenu. Radnici JKP „Zelenilo Beograd” imali su 140 intervencija za dva sata, a „Gradska čistoća” asistira „Beogradskom vodovodu i kanalizaciji” i „Gradskom zelenilu” u uklanjanju granja i oslobađanju slivnika.

Oštećene fasade i vozila

U gradu na više lokacija ima oštećenih fasada i vozila na ulicama grada. Gradonačelnik Beograda uputio je danas apel sugrađanima da se pripreme za nevreme, te je ovo upozorenje i dalje na snazi i mole se sugrađani obrate pažnju na stvari koje im se nalaze na terasama, ravnim krovovima, te da ih obezbede i sklone, navodi se u saopštenju.

