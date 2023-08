Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović nalazi se sa porodicom na odmoru, odakle svoje pratioce na Instagramu redovno izveštava o svojim aktivnostima. Njegovu poslednju objavu za samo 12 sati videlo je skoro MILION LJUDI!

Željko Mitrović je u svojoj poslednjoj objavi otkrio da je u Monte Karlu doživeo neprijatnost zbog koje će odmor nastaviti u Kanu.

Naime, kada je krenuo da se skejtom provoza po čuvenoj stazi Formule 1, policija ga je obavestila da je skejt u Monaku zabranjen.

- Monte Karlo, dan osmi! Grtalica je dobila novi oblik! Nisu me danas jurili samo gromovi i kumulonimbusi već i panduri! Taman se na mom skejtu zaleteh, da overim stazu Formule 1 kad mi dva pandura preprečiše put i reče jedan od njih na tečnom Rene-engleskom, zabranjen je skejt u Monaku, takav je zakon. Tebra kakav je to zakon protiv skejta, što ne napraviste zakon protiv ovih jebenih gromova i grada u obliku lubenica, nego protiv the fucking skejta! Gotovo je! Sedam u ovu raspalu šklopiciju od Lamba, kupim stvari i selim se u Kan! - napisao je Željko Mitrović u svojoj objavi.

Željko Mitrović je ovom objavom postavio novi rekord na društvenim mrežama. Njegovu objavu pogledalo je skoro milion ljudi za samo 12 sati.

Kako smo ranije pisali, Željko Mitrović sa porodicom letuje u Francuskoj. On je na Instagramu podelio snimke provoda u Sen Tropeu, ali i impresije iz Monte Karla.

Autor: Pink.rs