Šapić: 'Klima se menja, moramo ozbiljnije da shvatamo najave vremenskih nepogoda'

Moramo da prihvatimo novu realnost da nam se klima menja, ovo su karakteristike tropske klime sa velikim vrućinama i olujama, te apelujem na sve Beograđane da počnemo ozbiljnije da shvatamo najave vremenskih nepogoda, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

– Beograd je zaista imao sreće jer nije nateta materijalna šteta ni blizu kakva je u drugim delovima Srbije, a da ne govorim o regionu, Sloveniji, Hrvatskoj, Italiji. Naše službe su sve vreme bile na terenu, a Štab za vanredne situacije praktično zaseda sve vreme i od sada ćemo morti na dnevnom nivou da budemo spremni – poručio je Šapić.

On je podsetio da je pred početak jučerašnjeg nevremena u Beogadu uputio apel građanima da bez preke potrebe ne izlaze napolje.

– To što nam se desilo juče je bilo intezivnije i snažnije nevreme nego ono koje se dogodilo pre tri nedelje. Ovoga puta grad je bio do veličine teniske loptice koji je naneo značajnu materijalnu štetu, ali ono što je opasnije je to da je moglo je doći do tragičnih posledica po građane – nagalsio je gradonačelnik.

Sve ekipe Grada Beograda su i dalje na terenu, radimo prema prioritetima, naveo je Šapić i dodao da su praktično sve ulice oslobođene, te da se prikupljaju slomljene grane i drveće.

– Tako ćemo sada morati da krenemo u posebne analize i preglede stabala. Drvo koje ne izgleda oštećeno, a unutra je trulo, pri ovakvom nevremenu prvo puca i nanosi materijalnu štetu, te postoji rizik da se neko povredi. Niko neće seći zdravo drvo, drveće mora redovno da se orezuje i o tome moramo da povedemo više računa – istakao je Šapić.

Sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Darko Glavaš rekao je da je obim padavina bio od 60 do 80 litara u smo nekolilko sati, što je bilo praćeno olujnim vetrom snage od 80 do 100 kilometara na čas.

– Na terenu je bilo oko 1.000 radnika sa 200 specijalizovanih mašina. Ključno je bilo sačuvati sistem vodosnabdevanja jer je došlo do štete na elektro energetskom sistemu, odnosno na srednje naponskim vodovima. Zajedničkom akcijom "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" i Distribucije Beograd sprečena je veća šteta i već oko ponoći je u celosti uspostavljen sistem vodosnabdevanja – rekao je Glavaš.