MANJE GUŽVE NA GRANICAMA: Putnička vozila čekaju 30 minuta, kamiondžije u problemu - stoji se i do DVA SATA

Saobraćaj je pojačanog intenziteta u gradskim sredinama, ali je na autoputevima prisutno manje vozila u odnosu na dane vikenda, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, putnička vozila na graničnim prelazima Preševo i Gostun na izlazu zadržavaju se 30 minuta.

Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanje za teretna vozila na izlazu je 120 minuta.

Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi do 03. septembra, pa je od ponedeljka do četvrtka radno vreme od 07 do 19.00 časova, a u petak, subotu i nedelju 07 do 22.00 časa.

Granični prelaz Bajmok do 10. septembra od ponedeljka do četvrtka radiće od 07 do 19.00 časova, a u petak, subotu i nedelju od 07 do 24.00 časa.

Prema poslednjim informacijama, na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

