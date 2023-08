'Nostalgijom' i tokom leta - jedinstveni pokretni muzej na Mokroj gori

U vremenu brzih vozova i najsavremenijih tehnologija, Srbija voz „Nostalgijom” nastavlja da čuva romantični duh domaće železnice.

U toku letnje sezone, zaljubljenici u železnicu, prirodu, ali i neka prohujala vremena, imaju jedinstvenu priliku da se, u autentično rekonstruisanim vagonima, provozaju „Šarganskom osmicom” i prelepim predelima Mokre gore. Pruga uskog koloseka prolazi najlepšim planinskim predelima Mokre gore sa pet mostova i 22 tunela i savladava visinsku razliku od 300 metara.

Reč je o jedinstvenoj železničko-muzejskoj atrakciji staroj gotovo 100 godina, koja je nekada povezivala Beograd sa Jadranskim morem, i koja privlači pažnju turista iz celog sveta. U prilog tome govori i činjenica da se ovim jedinstvenim vozom tokom prošle godine prevezlo više od 65.000, dok je ove godine Mokru goru „Nostalgijom” do sada već obišlo 40.000 putnika.

Popularni voz „Nostalgija” sa stanice Mokra gora ka stanici Šargan Vitasi tokom leta svakodnevno polazi u 10:30, 13:30 i 16:10, a izuzetno, ukoliko postoji interesovanje, i u 8:00 časova. Iz stanice Šargan Vitasi, voz “Nostalgija” ka stanici Mokra gora svakodnevno u letnjoj sezoni polazi u 11:27, 14:27 i 17:07, a ukoliko je potrebno i u 8:57 časova. Sa početkom septembra, poslednji polazak u 16:10, odnosno povratak u 17:07 se ukidaju do narednog leta (ili jednokratno uvode ukoliko postoji izuzetno interesovanje), a ostali polasci se svakodnevno nastavljaju sve do sredine novembra. Cena vozne karte na relaciji Mokra gora – Šargan Vitasi je za odrasle 1.200 dinara, a za decu do 14 godina 600 dinara.