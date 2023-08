PONOVO PAO MRAK USRED DANA! STRAŠNO NEVREME U BEOGRADU - U OVE delove Srbije stiže obilna kiša, grad i jak olujni vetar (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod objavio je najnovije upozorenje na vremenske nepogode na teritoriji Srbije.

- U drugom delu dana promenljivo oblačno, u centralnim i istočnim predelima suvo, u ostalim krajevima posle podne mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji će biti izraženiji na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje gde se ponegde očekuje i veća količina padavina za kratak vremenski period ( između 10 i 20, a ponegde i do 30 mm pri pljusku), grad i kratkotrajno jak i olujni vetar - objavio je danas RHMZ.

Najavljeno nevreme počelo je oko 16 i 50 sati u Beogradu. Ponovo je pao mrak u sred dana. Strašno nevreme, pljusak i grad sručili su se na prestonicu.

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, na severu zemlje uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji mogu biti izraženiji na jugu Srbije. Očekuje se slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, u Vojvodini i na istoku Srbije kratkotrajno i jak. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 22 do 26 stepeni, najavio je ranije RHMZ.

U Srbiji sutra ujutru malo i umereno oblačno i sveže, osim na jugoistoku gde će biti pretežno oblačno još ponegde sa slabom kišom.

Tokom dana preovlađivaće sunčano, uz promenljivu oblačnost i dnevnu temperaturu, koja će i dalje u većini mesta biti ispod proseka za ovaj period godine. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15, najviša od 21 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Beogradu ujutru umereno oblačno i sveže. Tokom dana preovlađivaće sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura oko 13, najviša dnevna oko 23 stepena.

U Srbiji u narednih sedam dana, do 15. avgusta, pretežno sunčano, osim u četvrtak kada se očekuje prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Jutra će biti sveža, a dnevna temperatura u postepenom porastu i to posebno u drugoj polovini sedmice, kada će ponovo u većini mesta biti oko 30 stepeni.