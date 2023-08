Nivo dve velike reke u Srbiji ove sedmice biće u porastu i za dva i po metra - Evo da li nam PRETE POPLAVE

Srbiju i naš region prethodnih dana zahvatio je talas veoma obilnih padavina. Padavine su bile uslovljene snažnim ciklon i hladnim frontom, a na udaru su se prvo našle Slovenija i Hrvatska, koje se već danima bore sa katastrofalnim poplavama.

U delovima Slovenije prethodnih dana palo je preko 100 litara, na severu zemlje i preko 300 litara kiše po kvadratnom metru. Reke su za veoma kratko vreme nabujale i napravile katastrofalne posledice. Potopljena su mnoga naselja, srušene kuće i mostovi, a bilo je i žrtava.

Najkritičnija situacija je na Dravi i Savi.

Potom se kišni talas prebacio na Hrvatsku, a Sava se izlila u Zagrebu i potoplila pojedina naselja.

Osim Zagreba, poplave ima širom severne i severozapadne Hrvatske.

Tokom vikenda i Srbiju se zahvatile oluje sa obilnim padavinama. Na pojedinim lokacijama u veoma kratkom vremenskom intervalu tokom oluja palo je i preko 30-40 litara kiše, ali takve padavine ne mogu da utiču na vodostaj većih reka i da na njima dođe do poplava, ali je bilo problema sa urbanim poplavama usled nemogućnosti da odvodni sistemi prihvate veću količinu vode ili je dolayilo do manjih bujica.

Na pojedinim lokacijama tokom vikenda ukupno je palo i preko 70 litara kiše po kvadratnom metru, što su količine koje u proseku padnu za mesec dana.

Dobra vest je da je nivo svih reka u Srbiji pre padavina bio niza, pa su rečna korita bila spremna za veću količinu atmosferske vode, iako je postojala potencijalna opasnost da na pojedinim manjim tokovima bujičnog karaktera dođe do lokalnih izlivanja, ali do njih nije došlo.

Dakle, nema opasnosti od poplava na rekama u Srbiji, niti će one dostići kritične vrednosti.

Svi manji i srednji tokovi u Srbiji i dalje će u narednom periodu imati nizak ili srednji vodostoj, uz pad, čak i na onim rekama koje su do danas imale porast, sledi pad narednih dana.

Kada je reč o velikim rekama poput Dunava i Save, narednih dana one će zbog ekstremno obilnih padavina u oblasti Alpa i severozapada Balkana imati veći porast. U gornjem toku Dunava kroz Srbiju vostoja će narednih 5 dana porasti za čak 2 i po metra, a nizvodno za metar do dva.

Slična situacija je i na Savi, jer zbog poplava u gornjem toku, sledi porast nivoda u donjem toku, odnosno kroz Srbiju i to u gornjem toku kroz Srbiju za 2 metra, a u donjem i u Beogradu do kraja sedmice za 70 cm do jednog metra.

Kako je nivo vodostaja Dunava i Save u prethodnom periodu bio dosta nizak, korita ovih reka i pored većih porasta biće sprema za dotok veće količine vode iz regiona, ali i pored višemetaskog porasta nema opasnosti ni od dostizanja redovne i vanredne odbrane od poplava, čak se vodostaj neće ni približiti ovim vrednostima, pa tako nema opasnosti ni od poplava.

Inače, u Srbiji od sutra počinje stabilizacija vremena, pa se u naredne dve nedelje očekuje stabilno i uglavnom suvo vreme, a takva situacija bi se zadržala i u regionu.

Dakle, ono što je zasigurno, na teritoriji Srbije nema opasnosti od poplava. Nakon većeg porasta na Dunavi i Savi ove sedmice, od sledeće sedmice sledi stagnacija ili pad i povratak na srdednje i niže vodostoje, dok će nivo svih ostalih manjih i srednjih reka u Srbiji u narednih 20 dana imati niži vodostaj, uz stagnaciju i manji porast, a potom ili stagnaicu ili pad.