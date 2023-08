NA FIZIČKOM SA DECOM VIŠE NEĆE BITI UČITELJICA Ovo očekuje đake od septembra

U 120 odeljenja osnovnih i srednjih škola od septembra se uvode dodatni časovi fizičkog vaspitanja, čime počinje pilot-projekat "Svako dete ima pravo da odrasta zdravo" koji realizuju ministarstva prosvete, sporta i zdravlja.

Kao alarm za realizaciju ovog projekta naveden je porast broja dece koja imaju problema sa kičmom, gojaznošću, ravnim tabanima, motorikom... I obavezni sistematski pregledi prvačića svake godine pokažu zabrinjavajuće rezultate. Pedijatri upozoravaju da se deca sve manje bave sportom, a sve više sede za računarom ili tabletom, ne igraju se u prirodi i ne trče, i to ima posledice po njihov razvoj i odrastanje.

Uključiti nastavnika fizičkog u nižim razredima

Rezultati najnovijih istraživanja po kojima svako peto dete ima loše držanje tela, svako četvrto je gojazno, a 70 odsto dece školskog uzrasta se ne bavi sportskim aktivnostima van škole, podstakli su i Savez nastavnika fizičkog vaspitanja da zatraži da đaci kroz celu osnovnu školu ovaj predmet imaju svaki dan po jedan čas.

Oni zahtevaju i uključivanje nastavnika fizičkog u nastavu fiskulture u nižim razredima. Inače, đacima od prvog do četvrtog razreda fizičko vaspitanje drže učiteljice i ono se uglavnom svodi na zajedničke vežbe ili igranje u dvorištu škole.

- Predlog je da u prvom i drugom razredu osnovne škole tri časa drže nastavnici razredne nastave, a dva preostala časa nastavnici fizičkog, a u trećem i četvrtom obrnuto - naveli su u ovom Savezu. - Ovakav način bi doprineo i da se umanji eventualni stres koji učenik doživljava prilikom prelaska sa razredne na predmetnu nastavu.

Osnovci će imati fizičko pet puta nedeljno, srednjoškolci četiri puta

Sve to bilo je povod da se razmišlja o uvođenju većeg broja časova fizičkog vaspitanja u škole, a kao začetak te ideje pokrenut je projekat "Svako dete ima pravo da odrasta zdravo" kojim đaci dobijaju dva dodatna časa fizičkog vaspitanja. Tako će osnovci imati fizičko pet puta nedeljno, a srednjoškolci četiri puta.

- Ideja projekta je da se unapredi fizičko vaspitanje dece i njihovo zdravstveno stanje koje će se pratiti redovnim sistematskim pregledima - rekla je Tatjana Medved, predsednica Pododbora za sport Narodne skupštine.

- Zasad su projektom obuhvaćene škole u kojima se nastava odvija u jednoj smeni. Učestvuje 70 odeljenja od prvog do četvrtog razreda, 30 od petog do osmog i 20 odeljenja srednje škole. Ministarstvo prosvete je odlučilo da je to najbolji model kako bi mogli da krenu u pripremu za implementiranje na ceo sistem od školske godine 2024/2025. godine.

Pratiće i zdravstveno stanje dece

Prema planu koji su napravili predstavnici tri resora - prosvete, zdravlja i sporta - pratiće se zdravstveno stanje dece i to tako što će se uvesti sportski lekarski pregledi, koji će osim osnovnog pregleda podrazumevati i obavezan EKG i krvnu sliku, jer su to parametri iz kojih mogu da se uzmu značajni izveštaji i prati zdravlje dece.

Cilj je da se svi lekarski pregledi obave u školama, odnosno da škola osim obrazovanja organizuje i sportske preglede.

