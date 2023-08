STIŽE NOVI TOPLOTNI TALAS! Temperature će ići iznad 35 STEPENI, a onda ponovo oblaci i KIŠA

Nakon perioda veoma nestabilnog vremena, uz obilne pljuskove sa grmljavinom i jake grmljavinske oluje sa gradom, u Srbiji je usledila stabilizacija vremena. Iako se do kraja sedmice ne očekuju vrućine, već sledeće sedmice očekuje nas još jedan toplotni talas ovog leta, uz temperature i preko 35°C.

U Srbiji će narednih dana biti pretežno sunčano i svakim danom sve toplije, ali sve do vikenda temperature će biti ispod prosečnih vrednosti, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Vrlo sveža će biti i jutra, u sredu ujutro od samo 7°C na severu do 13°C na severu Srbije, a u dolinama i kotlinama se očekuje i magla.

Maksimalna temperatura u sredu i u četvrtak biće od 23 do 27°C, u Beogradu oko 25°C.

U četvrtak se očekuje nešto više oblaka, na jugu ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

U petak i za vikend sunčano i toplije, ali i dalje bez vrućina. Iako nešto toplija, jutra će i dalje biti sveža.

Maksimalna temperatura u petak biće od 24 do 28°C, u Beogradu do 26°C. Maksimalna temperatura u subotu od 25 do 29°C, u Beogradu do 27°C, a u nedelju će u većini predela biti oko 30°C.

Prema trenutnim proračunima, sledeće sedmice u Srbiji se očekuje toplotni talas, uz vrlo visoke temperature, a takva vremenska situacija zadržala bi se minimum bar do oko 20-22. avgusta.

Maksimalna temperatura oko 15. avgusta bila bi od 33 do 37°C, u Beogradu oko 35°C, a u nastavku sedmice bilo bi još toplije, uz temperature od 34 do 38°C, u Beogradu oko 36°C.

Tokom tih dana usledile bi i tople noći, a u Beogradu, u Vojvodini i još nekim većim gradskim sredinama bile bi i tropske, jer se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20°C.

Inače, s obzirom na to da se narednih desetak dana očekuje stabilno i uglavnom sunčano, očekuju se vrlo visoke vrednosti UV zračenja, pa se preporučuje veliki oprez i izbegavanje boravka na otvorenom od 10 do 16 časova bez adekvatne zaštite.

Pored Srbije, pravo letnje vreme u naredne dve nedelje očekuje se i širom regiona, ali i u primorskim predelima, pa će vreme biti i više nego idealno za boravak na moru, ali i na planinama.

Autor: