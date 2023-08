ZDRAVKA JE HEROINA BEOGRADA: Izvadila je bebu iz WC šolje, oživela je i utešila uplašenu majku! Rekla sam Vuk - TAKO SE I ZOVE

Heroinu jučerašnjeg dana koja je spasila bebu rođenu u toaletu autobuske stanice, Zdravku Rutić, danas svi pozdravljaju na Glavnoj autobuskoj stanici u Beogradu i čestitaju joj. Hrabra žena kaže da je i dalje pod stresom i u šoku od svega što je doživela, ali osmeh sa lica ne skida.

Zdravka je juče spasila jedan život! I to onaj koji je tek nastao! Oživela je tek rođenu bebu i to u javnom toaletu na peronu Autobuske stanice u glavnom gradu.

Zdravka radi kao čistačica. U jednom trenutku, kako je ispričala, čula je da iz toaleta neko viče "Upomoć! Upomoć!".

Uletela je u kabinu i imala šta i da vidi - veoma uznemirena devojka (20) već se bila porodila! Da stvar bude još dramatičnija, dete je upalo u WC šolju. Iako u šoku, Zdravka nije izgubila prisebnost, već je bebu, svu modru, praktično crnu, odmah izvukla i uspela da oživi!

Ovaj Zdravkin nesvakidašnji podvig izazvao je ogromnu pažnju javnosti, a kako je danas rekla, još uvek je pod stresom zbog svega što se dogodilo.

- To je nešto neopisivo, treba doživeti to, spasila sam jedan mlad život. Ušla sam unutra, zatekla sam to. Zvala sam obezbeđenje, oni su reagovali odmah. Bio je mali i modar, ja sam ga okrenula, reagovala sam odmah, počeo je da plače i to je to. A posle nije mi bilo dobro, još sam pod stresom - ispričala je Zdravka danas.

Osim što se pobrinula za bebu, i majku je, koja je prema njenim rečima bila izbezumljena, potom bodrila je i tešila.

Tešila majku, a onda je i sama počela da se trese

- Mazila sam je, poljubila sam je, rekla sam joj da mora da ga čuva, da je on mali vuk i ona je rekla neka bude ime Vuk. I videćemo se u "Narodnom frontu", čula sam da je sve okej - rekla je ova izuzetna žena.

Prema rečima očevidaca, nakon cele drame Zdravka je uzela šećer i vodu, i nije prestala da se trese. Kako je priznala, prvi put u životu nije mogla da prebroji pazar od stresa.

"Operater iz Hitne me je pitao da ponovim šta se desilo"

Heroj Ljubinko prvi je pritrčao da pomogne Zdravki u ovoj nesvakidašnjoj situaciji.

- U prvi mah bili smo zaprepašćeni, tako se nešto nije desilo nikad. Došli smo i videli dete krvavo i modro, tek rođeno... Pozvao sam Hitnu pomoć, operater me je zamolio da mu ponovim šta se desilo. Poslao je odmah Hitnu, rekao nam je da stegnemo pupčanu vrpcu, to smo i uradili, doneli smo ćebe, malo smo okupali bebu. Zatekla se i jedna putnica, koja je medicinski radnik ona nam je dosta pomogla. Hitna je došla brzo i sve se završilo kako treba - rekao je Ljubinko za "Pink".

Podsetimo, sve se odigralo juče na Glavnoj autobuskoj stanici, kada je autobus na relaciji Kovin-Kuršumlija, napravio pauzu u Beogradu, na Glavnoj autobuskoj stanici. Jedna od putnica bila i žena stara oko 20 godina, u devetom mesecu trudnoće. Putovala je sa majkom i ćerkom. Pauzu je iskoristila da ode do toaleta. Ubrzo potom se i porodila.

