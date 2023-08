U naredne tri godine u 28 gradova biće urađeno više od 100 fasada

Predsednik Aleksandar Vučić najavio da će u okviru priprema Srbije za specijalizovanu međunarodnu izložbu Ekspo 2027, čiji će Beograd biti domaćin, u naredne tri godine biti urađeno više od 100 novih fasada u 28 gradova širom Srbije.

Vučić je istakao da tu ne računa Beograd, u kojem će najviše toga biti izgrađeno. Predsednik je kazao da će u najvećih 14 gradova, posle Beograda, biti izgrađeno, nešto više od 120 fasada po gradu, a u ostalim manjim gradovima 70 do 80 novih fasada.

Sve to će biti urađeno za manje od tri godine, istakao je Vučić i dodao da fasade neće biti samo okrečene već će potpuno biti izmenjen izgled tih gradova.

- To su ogromne promene za zemlju i biće nam potrebna pomoć mnogo ljudi, od arhitekata do inženjera, jer sve mora da bude gotovo do 1. decemra 2026. godine - rekao je Vučić.

Istakao je da ćemo posle uručivati ključeve od paviljona učesnicima izložbe Ekspo i da zato mora da bude sve spremno pre kraja 2026. godine.

- Imamo svi pomalo strah od toga, jer želimo da na najbolji način predstavimo Srbiju - naglasio je Vučić i dodao će biti promenjen izgled naše zemlje. Ovo će značiti ogroman kvantni skok za ekonomiju naše zemlje i to će mnogo doprineti ekonomskom ratu, naveo je Vučić.

On je kazao da će sledeće godine početak proizvodnje novog modela Stelantisa u Kragujevcu isto mnogo doprineti rastu ,ali da će pripreme za Ekspo u još većoj meri promeniti lice naše zemlje i ubrzati rast privrede, kao i plata i penzija.

