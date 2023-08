Slučajno je postao DADILJA SLEPOM MIŠU, čuvao ga i pojio, a onda saznao da u Beogradu postoje ljudi kojima je to POSAO

Nekome bi zastala knedla u grlu pri samoj pomisli na susretu sa slepim mišem, ali jednom Beograđaninu nije manjkalo hrabrosti da bude, ni manje, ni više do bebisiter slepog miša koga je spasao nakon olujnog nevremena i negovao ga kao rođenu bebu.

- Ne da mi đavo mira, odem juče posle pljuska da proverim slepog miša, pošto mi se učinilo da mu je otekao zglob na krilu. Nađem ga skroz pokislog u travi, i naravno odnesem kući. Jutros je žena zvala Prirodnjački muzej, i saznali smo da tamo postoje "dadilje za slepe miševe" - napisao je u objavi na Tviteru jedan muškarac iz Beograda koji je privremeno udomio slepog miša.

On je, kako se može videti na njegovom Tviter nalogu, slepog miša video u svom kraju dan pre oluje, odnosno 6. avgusta u krošnji obližnjeg drveća. Dan kasnije zabrinuo se i otišao da ga obiđe, a onda ga i zbrinuo privremeno.

Kako je dalje u objavama napisao rekli su mu da slepog miša obavezno donesu u Prirodnjački muzej gde će mu pružiti svu potrebnu negu.

evo @amebina_beba će me zajebavati ali evo vam još jedan stanar iz bloka pic.twitter.com/4tQkFIY5xT — Vann Kenobi (@VannKenobi) 06. август 2023.



- On je prenoćio kod nas u većoj saksiji, taman se i osušio i došao sebi. Naravno da smo kao nenormalni tražili neke insekte da ga nahranimo, i pojeo je nekoliko komaraca - napisao je.

Ovaj muškarac je napisao da mu je ipak kod slepog miša najslađe bilo kako pije vodu! Naime kako se vidi na objavljenom snimku ovaj bračni par slepom mišu je davao vodu tako što je natopio pamučni štapić za uši!

"Tako da ko naleti ovako na slepog miša ili mu se zavuku u roletne, kontaktirajte Prirodnjački muzej poslaće nekog pošto su zaštićena vrsta", dodao je on.

"U životu mi ne bi palo na pamet"

Nesvakidašnji snimak privukao je veliku, i to pozitivnu pažnju ljudi koji su u desetinama komentara podržali ovaj gest bračnog para.

"Ako. Korisne životinje. Jedan mali voćni je spavao zakačen na podršku za cveće, obešen o prečku. Njemu je bilo sve u redu, i tu je bio par dana. Izlovio sve bube", glasi jedan komentar.

"Bezopasan je i sladak. Hrani se bubicama i insektima. Ja sam jednog našla smrznutog zimus, ponela u rukama kući, ali kad sam ga unela u ulaz, valjda se ugrejao i pobegao mi. Tražila sam ga po ulazu i podrumu ali ga nisam nasla", napisala je jedna korisnica Tvitera u komentaru.

Neke korisnike ove društvene mreže potpuno je fascinirao način na koji su ovom povređenom slepom mišu davali da pije vodu uz pomoć štapića za uši!

- Ovo je divan gest. U životu mi nikad ne bi palo na pamet da mu dam vode na štapić za uši - napisao je ovaj korisnik Tvitera i zahvalio se na korisnim savetima.

Beograd je pun slepih miševa

Milan Paunović, mamaliolog iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu kaže da bliski susreti sa slepim miševima u Beogradu nisu retkost i da ih najviše ima od juna do kraja avgusta i sredinom septembra jer tada mladunci uče da lete.

- Zbog toga ljudi u ovom periodu godine imaju utisak da ih je više, i da su brojniji nego inače. Mi sada imamo povećan broj poziva građana, od osam do 10 mesečno, i svakome rado dajemo savete za prevazilaženje problema sa slepim miševima - ističe on.

Kako kaže, neophodno je da se naviknemo na suživot sa slepim miševima. Dodaje da slepih miševa bukvalno ima svuda u Beogradu.

- Ima ih svuda gde imaju ljudi, a gradovi su puni slepih miševa jer oni koriste parkove i druge zelene površine da se hrane insektima kojih tu ima na pretek. Osim toga, njima su zgrade odlična skloništa od lošeg vremena i predatora - kaže Paunović za "Blic".

On dodaje da su slepi miševi prirodni insekticidi jer smanjuju brojnost svih onih štetnih insekata koji smetaju i ljudima i biljkama.

Šta ako slepi miš naleti na vas

- Daleko toga da slepi miš neće da ujede, ali on ujeda samo u odbrani kad ga hvatate, a ovako da iz čista mira napadne čoveka, to se ne dešava. Mi se ovde u Prirodnjačkom muzeju bavimo slepim miševima od 1954. godine, ja se njima bavim ceo radni vek i doktorirao sam na njima - kaže Paunović za "Blic".

Ističe da nema razloga da se slepi miševi ubijaju jer ne žele da naude čoveku, i ne mogu da naude osim u slučaju kada ga hvatate golom rukom.

- Treba izbegavati hvatati ga golom rukom, već to uraditi nekom rukavicom ili krpom. Ako nekome uleti u stan dovoljno je da otvorite prozor i isterate ga mahanjem krpe, a najbolje je da imate ugrađene komarnike.

Kako kaže, ljudi se plaše slepih miševa jer ne znaju ništa o njima, ili znaju samo neka narodna verovanja koja ih prikazuju kao zle i opasne životinje.

- Trudimo se da slepe miševe približimo građanima i razbijemo sva sujeverja. Tako imamo svake godine manifestacije posvećene slepim miševima, najveća je Međunarodna noć slepih miša koja se održava u septembru ili oktobru. Tu govorimo o naučnim percepcijama slepih miševa i upućujemo javnost na to koje su prave osobine slepih miševa - navodi on.

"Imamo dadilje za slepe miševe"

- Takođe, imamo dadilje za mlade slepe miševe dok ne postanu odrasle jedinke. Često se dešava da kod nas ljudi donesu povređene slepe miševe, a ako mu se može pomoći, onda ga hidriramo, dajemo vodu, saniramo povrede membrane na krilima jer ona može lako da zaceli za razliku od preloma kada im nema pomoći. Mi zapravo na taj način radimo prvu trijažu ispitivanja toga u kakvom su stanju slepi miševi koji su bili u kontaktu s ljudima, a zajedno sa Naučnim institutom za Veterinu Srbije istražujemo i prisustvo virusa kod slepih miševa - kaže Paunović.

Ističe da je važno da ljudi znaju da za sada nijedan slepi miš nije pozitivan na patogene viruse koji napadaju ljude.

- Slepi miševi su poznati kao rezervoari mnogih virusa gde sami oni imaju otpornost prema njima, tako da u neku ruku mogu budu prenosioci. Ukoliko dobijemo nalaz da slepi miš nije zdrav sledi lečenje ako je moguće, a u suprotnom ih eutanaziramo - kaže on.

Paunović je posavetovao ljude da pored Prirodnjačkog muzeja, u vezi sa pitanjima o slepim miševima mogu se obratiti Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković" i Zavodu za zaštitu prirode Srbije. On je takođe upozorio da za povredu ili ubistvo slepog miša sleduje zakonom propisana novčana kazna ili zatvor ako osoba ne može istu da plati.

Ima li u Srbiji slepih miševa krvopija?

Postoji više vrsta slepih miševa, a ono što svakome kada se oni pomenu prvo padne na pamet jeste da su ovi sisari jedni od retkih koji piju krv!

- Od preko 50 vrsta slepih miševi u Evropi kod nas je do sada zabeležena 31 vrsta, i nijedna od njih nije krvopija. Slepih miševi koji piju krv postoje, i to su samo tri vrste koje žive u Srednjoj i Južnoj Americi. Kod nas i u Evropi slepi miševi se isključivo hrane insektima - dodaje on.

Paunović je pojasnio da ti slepi miševi krvopije nikada neće piti krv čoveku koji ih ne otera, i da su istraživanja pokazala da su njihove "žrtva" pijanci koji spavaju po ulicama, i stoka.

- Na taj način ti slepi miševi mogu da prenesu i virus besnila. Na sreću, to se kod nas ne dešava. Do duše, kod evropskih slepih miševa postoji jedan specifičan virus besnila koji se zove Lisa virus koji do sada nije registrovan kod nas - naglašava on.

