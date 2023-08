PENZIONERSKE KARTICE NA ŠALTERIMA SVIH POŠTA! Đorđević: Cilj da se penzionerima poboljša materijalni položaj (VIDEO)

Pošta Srbije i PIO fond predstavili su novu uslugu prijave za besplatne penzionerske kartice. Radnici Pošte biće edukovani da svakom penzioneru ponude mogućnost preuzimanja ove kartice.

Zoran Đorđević, V.D. direktora Pošte Srbije, rekao je za Pink da će penzioneri imati pomoć oko penzionerskih kartica:

- Mi na svaki način treba da pomognemo penzionerima da poboljšaju materijalni i finansijski položaj. I ove godine će biti povećanje penzija, PIO fond je na neki način došao na ideju da kroz penzionerske kartice ima dve koristi za penzionere. Mi želimo da bude što više privrednih društava bude uključeno u ovaj projekat kako bi i pogodnosti bile što veće - rekao je Đorđević.

- PIO fond je podelio do sad oko 660 hiljada kartica, to je bilo teže u nekim ruralnim sredinama, gde je teže doći do tih starijih lica. Pošta Srbije je rešila da se uključi u akciju podele kartica i naše zaposlene edukujemo da na šalterima mogu da budu informisani, da svi šalterski radnici to ponude, da im objasne da je to potpuno besplatno i koje koristi imaju od toga - rekao je Đorđević.

- Druga korist koju imaju a koja je malo nevidljivija je što preko penzionerske kjartice rešavaju onaj problem ' ponesite penzioni ček' na kojem ima puno podataka u koje drugi ne bi trebali da imaju uvid, dok je na karticama to drugačije, a opet su dostupni podaci koji su neophodni. Mislim da ćemo kroz Poštu Srbije ovu akciju da približimo velikom broju penzionera- istako je on.

Penzionerske kartice su dostupne na šalterima 1530 Pošta.