'DA SE NEKO NE JAVI DVA DANA, TO JE ZAISTA ZA KRITIKU' Oglasila se sestra muškarca iz Jagodine koji je sa porodicom nestao u Grčkoj: Uopšte ne znam gde su spavali!

Porodica iz Jagodine koja se vodila kao nestala na putu za Grčku, jutros oko pola devet ujutru najmilijima, potvrdio je član porodice.

Sestra muškarca iz Jagodine, koji je zajedno sa suprugom i dvoje dece krenuo put Tasosa, rekla je da se njenoj mami, kao i majci njene snaje javila starija devojčica koja je objasnila zbog čega se nisu javili.

- Razgovarala sam sa devojčicom, samo mi je rekla da je telefon bio problem. Ne znam gde su spavali dva dana, nemam još uvek tu informaciju. Problem im je razbijen telefon i taj kredit, upaltili su ga, ali im je tek danas stigao i odmah su se javili - rekla je ona za "Blic".

Prema njenim rečima, devojčica je preko telefona zvučala umorno. Kako je istakla, bila je jako zabrinuta za članove porodice koji se nisu javljali.

-To sve košta, to je dalek put. Uglavnom, živi su i zdravi. Uopšte ne znam gde su spavali, moja pretpostavka je da su možda u kolima spavali, ne znam. Mala mi je delovala umorno od puta. Ali da se neko ne javi dva dana, to je zaista za svaku kritiku. Ipak, najbitnije je da je sve dobro, da su živi i zdravi - priča ona.

Kako navodi, odseli su u istom gradiću na severnom delu Tasosa, gde su bili i prošle godine na letovanju. Što se tiče povratka, veruje da će se vratiti kući kroz nedelju dana.

- Prošle godine su bili u tom mestu deset dana, pa su produžili do Paralije na još par dana, ali verujem da neće produžiti ove godine. Planiraju da se vrate za 5 do 7 dana, verujem da neće ostati duže - kaže ona.

Dostupan samo telefon devojčice

Telefoni brata i snaje su i dalje nedostupni, te porodica komunicira sa njima samo preko detetovog mobilnog aparata. Ipak, kada su začuli glas najmilijih, svima im je pao kamen sa srca.

- Jedini telefon koji je i dalje dostupan je detetov. Uglavnom, u pola devet ujutru moja mama je dobila prvi poziv, pa onda i moja prija, majka snaje. Laknulo nam je svima, bilo je ovo iscrpljujuće za nas a verujem i za njh tamo. Bitno je na kraju da su živi i zdravi, da su u smeštaju gde su bili i prošle godine, nisu išli preko bukinga - rekla je ona na kraju razgovora za "Blic".

