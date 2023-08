Dvadesetogodišnja devojka porodila se pre dva dana na dolaznom peronu autobuske stanice u Beogradu.

Zdravka Rutić, radnica beogradske autobuske stanice, istakla je da je njenoj smeni već bio kraj, i da se polako pripremala da pođe kući, međutim, kako kaže, nešto je "povuklo" da se uputi ka mestu gde se mlada devojka već porodila.

- Ja sam bila u šoku, reagovala sam brzo. Bila sam u velikom šoku, sekunda je bila velika. Pozvala sam obezbeđenje, da pozovu hitnu pomoć - rekla je Zdravka, navodeći da nije bila svesna situacije u kojoj se našla.

Kako je objasnila, ona je dete izvadila iz wc šolje. Prema njenom opisu, beba je bila polumrtva, i jedva da je davala znake života.

- Instiktivno sam je okrenula dole, i lupila po leđima, a onda je počela da plače, što je bio dobar znak - objašnjava Zdravka.

Vukašin Katić, reporter TV Pinka, rekao je da je ovo priča koja ga je jako zainteresovala, te da je na sve načine pokušao da dođe do ljudi koji su istinski heroji.

- Kada sam došao na autobusku stanicu, ja sam tražio heroje, tako sam ih nazvao - priča Katić.

Katić kaže da je pri susretu sa jednom od radnica, dobio upozorenje da Zdravka nije baš najbolje nakon svega što se desilo.

- Išli smo polako ka njoj, žrna je bila van sebe - dodao je on.

Ljubinko Mlađenović, radnik obezbeđenja, na autobuskoj stanici u Beogradu, navodi da ga je Danijela pozvala, i rekla da je u toku porođaj na dolaznom peronu.

- Bebica je već bila na podu, Daca je izvadila iz WC šolje - rekao je on.

Prepričavajući poziv koji je uputio Hitnoj pomoći, Ljubinko kaže da mu operater nije verovao.

- Ja kažem šta je bilo, a onda tajac. Posle toga je vikao kolegama da hitno pošalju kola. Rekao mi je da je dobro što dete plače, i da je zto dobar znak. Rekli su mi da moramo da vežemo pupčanu vrpcu, dok ne dođu. Ja sam pitao šta je to, rekli su kako da stegnemo, i otrčao sam do našeg ormara sa prvom pomoći, uzeo sam zavoj, došao u toalet i vezao pupčanu vrpcu - rekao je on, a onda je prepričao susret sa direktorom:

Rekao sam "dobar dan", a on meni "dobar dan akušeru" - nasmejao se LJubinko.

Stres dolazi na kraju, bitno je da smo bili pribrani kada je trebalo, kaže on.

