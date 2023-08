DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA AVGUST: Temperature i do 40 stepeni, vikend će celoj Srbiji doneti SUNCE!

Narednih desetak dana u Srbiji vreme će biti pravo letnje, naročito tokom sledeće sedmice kada se očekuju i vrlo visoke temperature.

Jedino se u četvrtak očekuje nešto više oblačnosti, ponegde i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u severoistočnim, istočnim i jugoistočnim predelima Srbije, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

U petak će na severu Srbije biti sunčano, a u ostalim predelima umereno oblačno.

Vikend će celoj Srbiji doneti sunce

Sve do kraja sedmice jutra će biti relativno sveža. Do petka maksimalna temperatura bez bitnije promene i kretaće se od 23 do 27 stepeni, u Beogradu oko 25 stepeni.

Za vikend toplije, maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni, u Beogradu od 26 do 28 stepeni.

Srbiju će tokom sledeće sedmice zahvatiti toplotni talas, prvi u avgustu, a četvrti od početka leta.

U ponedeljak preko 30 stepeni

Tokom cele sledeće sedmice Srbija će biti pod uticajem vrele vazdušne mase sa juga i jugozapada koja će sa severa Afrike stizati preko Mediterana.

U nastavku sledeće sedmice maksimalna temperatura biće od 33 do 37 stepeni, u Beogradu oko 35 stepeni. Najvrelije biće krajem sedmice, uz maksimalne temperature od 35 do 39 stepeni, a oko 20. avgusta biće lokalno ponegde i do 40 stepeni.

Mada, ovog leta u više navrata je prognozirano 40 stepeni, ali je maksimalna temperatura dostizala 39 stepeni i to u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Ćupriji.

Tokom sledeće sedmice i noći će biti tople, u mnogim predelima i tropske, a u Beogradu će jutarnje temperature biti od 21 do 25 stepeni.

Prema trenutnim prognozama nema na vidiku kada se tačno očekuje jače zahlađenje i pogoršanje vremena, osim da bi oko 22. avgusta došlo do blagog pada temperature i to za pet stepeni na severu zemlje, na jugu i istoku i za manje.