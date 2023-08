TRI GLAVNA RAZLOGA PROPADANJA BRAKA! Psihoterapeut: Ljudi neće da se obavezuju, hoće da žive slobodno

U našoj zemlji je prošle godine sklopljeno skoro 33.000 brakova što je više nego prethodne. Međutim, blago je porastao i broj razvoda. Mladi sve kasnije ulaze u bračne vode, a kada se i usude, opstane svaki treći brak.

Mladoženja 34, mlada 31 godinu - tako u proseku izgleda mladi bračni par. Mladi uzrok za sve kasnije stupanje u brak traže u nedostatku novca, a evo šta ta tu temu kaže Marko Braković, psihoterapeut.

- Brakovi propadaju iz tri glavna razloga. Jedan je novac, drugi je nasilje i treći je prevara, odnosno neverstva. To će vam reći svaki sudija ili osoba koja radi u centru za socijalni rad. Ljudi neće da se obavezuju. Hoće da žive slobodno. To je sad kapitalistički trend - da se bude individua, da se bude narcisoidan, da budeš ti u centru pažnje, a brak podrazumeva da malo odstupiš od sebe, da se potčiniš nekom drugome, detetu, a ljudi to jednostavno neće - rekao je Braković. Za razliku od sudske prakse, statistika je ohrabrujuća.

- Rast broja zaključenih brakova 2022. u odnosu na 2021. govori nam da je ipak mlado stanovništvo u zemlji. To je dobar pokazatelj i u narednom periodu očekujemo da će se broj brakova održati na nivou od 32-35.000 - rekla je Gordana Bjelobrk iz republičkog zavoda za statistiku. U svakom slučaju, oženite se. Ako nađete dobru ženu bićete srećni. Ako nađete lošu, postaćete filozof - veruje se da je rekao Sokrat.