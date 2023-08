5 bolesti iz prošlosti vraćaju se u Evropu, NIJE POŠTEĐENA NI SRBIJA!

Pad stope vakcinacije dece, promene u ponašanju i navikama u ishrani i, naravno, klimatske promene, doprinele su savršenoj oluji u kojoj se opasne bolesti, za koje se smatralo da su davno potisnute, vraćaju u zemlje koje su ih prethodno praktično eliminisale.

Povrh toga, bakterije su sve otpornije na naše antibiotike.

Dok su bogate nacije uspele da eliminišu mnoge epidemije iz prethodnih vekova usaglašenim kampanjama vakcinacije i uvođenjem efikasnih modernih lekova, u 21, veku se to promenilo. Sa pandemijom kovida i “erom globalnog ključanja”, zdravstveni sistemi su bili na začelju kad je reč o borbi protiv nekih od najstarijih bolesti, piše “Politiko”.

U naš moderni svet vratilo se nekoliko takvih oboljenja.

Male boginje

Morbile su jedna od najzaraznijih ljudskih bolesti i obično su dolazile u epidemijama svake dve-tri godine, uzrokujući više od dva miliona smrti.

Ali, to se promenilo kad je takozvani otac modernih vakcina, Džon Frenklin Enders, razvio cepivo. Prva vakcina je dobila dozvolu za upotrebu 1963. i usledila je rasprostranjena vakcinacija. Ali, s obzirom da je bolest veoma zarazna, imunitet u zajednicama mora da bude zaista visok – na oko 95 odsto – da bi se zaustavilo širenje bolesti.

Danas se te brojke ne dostižu, a rezultat su bile epidemije širom Evrope.

Poslednjih godina su Velika Britanija, Grčka, Češka i Albanija izgubile svoj status zemalja slobodnih od morbila. Male boginje su prijavljene u 17 zemalja Evropskog regiona Svetske zdravstvene organizacije od početka 2023. Do kraja februara prijavljeno je preko 900 slučajeva, što je više od brojke prijavljene za čitavu 2022, navela je SZO.

Rusija, Tadžikistan i Turska su prijavile najveći broj slučajeva u proteklih 12 meseci (414, 610 i 466), dok su Austrija, Srbija, Britanija, Uzbekistan i druge zemlje zabeležile povećanje u slučajevima od početka 2023, piše u izveštaju sa kraja marta.

U Londonu, Agencija za bezbednost zdravlja rekla je u julu da je britanska prestonica spremna za desetine hiljada slučajeva zbog nižih nivoa vakcinacije poslednjih godina, čemu je doprinela pandemija kovida. Endru Polard, direktor Oksfordske grupe za vakcine, rekao je tada da podaci iz Londona prikazuju “mučnu sliku”.



Morbile u Srbiji

Srbija je, navodi SZO, među nekoliko zemalja koje su detektovale epidemiju morbila i inicirale odgovor u 2023.

Sifilis

Ovo je seksualno prenosiva bakterijska bolest koja se može tretirati penicilinom ako se reaguje na vreme. Ako ne, napreduje u fazama, od kojih je prva bezbolna rana, druga osip sa simptomima poput groznice ili umora, a treća je latentna faza u kojoj bakterije ostaju u telu ali ne uzrokuju probleme. Poslednja faza može se dogoditi decenijama nakon prve infekcije i može da ošteti organe i dovede do smrti.

Krajem 18. veka je procenjeno da je jedan od pet stanovnika Londona imao sifilis do sredine tridesetih godina života. Sada, ponovo se viđa rast broja zaraženih. Lekari su u julu upozorili na povratak bolesti koja je skoro bila nestala.

Na globalnom nivou, rast broja obolelih od jedne od najstarijih polno prenosivih bolesti u poslednjih 10 godina povećan je za čak 38 odsto. Lekari ističu da je lečenje sifilisa napredovalo, te da je važno primetiti bolest na vreme.

U Londonu je rast slučajeva u 2022. – 8.629 zaraženih – najveća godišnja brojka od 1948. Prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti broj slučajeva raste širom EU. Najviša stopa u 2019. zabeležena je na Malti a sledi Irska.

Sifilis u Srbiji

U Srbiјi, Institut za javno zdravlje je u januaru objavio da je u 2021. priјаvljеnо 238 оbоlеlih оd sifilisа, štо prеdstаvljа stоpu incidеnciје оd 3,45 slučајеvа nа 100.000 stаnоvnika. Brој priјаvljеnih slučајеvа u 2021. је vеći u оdnоsu nа 2020. оdnоsnо rеgistrоvаnа stоpа incidеnciје u 2021. је nајvišа u pоslеdnjih deset gоdinа, naveo je “Batut” na svom sajtu.

Giht

Vratila se i “bolest kraljeva”. Giht je bolni tip artritisa kod kojeg se oko zglobova – često nožnog palca - formiraju mali kristali. Sve je više slučajeva širom sveta, a SAD i Kanada imaju najveći porast u procenama prevalencije gihta između 1990-2017.

Faktori rizika uključuju da ste muškarac, gojazni, zdravstvene probleme poput visokog krvnog pritiska i dijabetesa, te jedenje hrane bogate fruktozom. Takođe se rizik povećava u skladu sa konzumiranjem alkohola.

3. Radiography

• Cystic changes, well-defined erosions with sclerotic margins and soft tissue masses (in chronic gout)

• Ultrasound: Double contour sign overlying articular cartilage

• Dual-energy CT: Establishes the presence of MSU crystals



/13 pic.twitter.com/J8wYwGCytV