UKLJUČEN METEOALARM ZA CELU SRBIJU: Sveže, a u pojedinim delovima zemlje KIŠA I GRMLJAVINA! Izdat i apel

U Srbiji će danas ujutru biti sveže, a tokom dana promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 23 do 27 stepeni. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni.

Srbija je danas obeležena žutim meteoalarmom. Većina delova Srbije je upozorena na grmljavine, dok je za istočni i jugoistočni deo prognozirana i kiša.

Žuti meteoalarm označava da vreme može biti opasno (potencijalno).

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Beogradu oblačno, tokom dana pljuskovi

U Beogradu je jutros sveže, u 6 sati je izmereno 18 stepeni. Tokom dana će, prema prognozi RHMZ-a biti promenljivo oblačno.

Pre podne se očekuje kratkotrajna kiša, a sredinom dana i posle podne i lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine.

Prema vremenskog prognozi RHMZ-a, duvaće slab severni i severozapadni vetar. Najviša temperatura koja se očekuje u prestonici je oko 25 stepeni.

Sledeće sedmice se očekuje preko 30 stepeni

Prema prognozi za narednih nedelju dana, u Srbiji će vreme biti pretežno sunčano, samo u petak u brdsko-planinskim predelima, uz promenljivu oblačnost, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom.

U petak i subotu jutra će biti sveža, a dnevne temperature će i dalje biti ispod proseka.

Od nedelje sve toplije, pa se sledeće sedmice očekuje temperatura preko 30 stepeni.

