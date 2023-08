KAMIONDŽIJE U PROBLEMU: Na Batrovcima se čeka pet sati

Prema informacijama AMSS, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila jutros na izlazu iz zemlje čekaju pet sati.

Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila na izlazu čekaju 40 minuta, dok se na prelazima Gostun i Gradina zadržavaju oko pola sata.

Kako je navedeno u saopštenju, produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi do 3. septembra i to od ponedeljka do četvrtka od 07 do 19.00 časova, a u petak, subotu i nedelju od 07 do 22.00 časa.

Produženo je radno vreme i prelaza Bajmok do 10. septembra, i to od ponedeljka do četvrtka od 07 do 19.00 časova, a u petak, subotu i nedelju od 07 do 24.00 časa.

Autor: