NAJNOVIJA NAJAVA RHMZ! METEO ALARM I DALJE NA SNAZI: U naredna dva sata PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM - Evo i gde!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je da se u naredna dva sata u istočnim i jugoistočnim predelima Srbije mestimično očekuje kiša, ponegde plјuskovi s grmlјavinom.

Inače će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 11 do 16, a najviša od 23 do 27 stepeni.

Žuti meteo alarm upaljen je na celoj teritoriji Srbije zbog grmljavine, dok je na snazi u istočnom i jugoistočnom delu, kao i na prostoru KiM i zbog kiše.

Prognoza za naredna tri dana

Petak

Jutro sveže. Tokom dana pretežno sunčano, samo u brdskoplaninskim predelima uz promenljivu oblačnost tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15 stepeni, a najviša od 25 do 28 stepeni.

Subota

Jutro sveže. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni.

Nedelja

Sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša od 28 do 31 stepen.

