PAŽNJA, STIŽE ALERGIJA NA AMBROZIJU! Poznato kada će mnogi osetiti probleme, evo kada treba da POČNETE TERAPIJU

Mirjana Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine za Novosti upozorava da nas očekuje porast polena ambrozije!

U Agenciji za zaštitu životne sredine kažu da su sva polenska zrna u graničnoj, zelenoj zoni i da je trenutno u vazduhu najdominantniji polen koprive, koja se ne smatra velikim alergenom. Ipak, to ne znači da oni koji su alergični na korove, pre svih ambroziju, ne treba da počnu da piju antihistaminike, jer se za najviše dve nedelje očekuje njeno bujanje.

"I sada se u vazduhu registruju polenska zrna ambrozije, ali u malom broju", kaže Mirjana Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine za Novosti.

Osim polena ambrozije, prisutni su i poleni bokvice, trava, konoplje, pelina, kiselice... Mirjana podseća da polenska zrna uglavnom ne uzrokuju tegobe kada ih ima do 30 po kubnom metru vazduha.

"Za one koji su alergični na ambroziju nekada i 10 zrna uzrokuje tegobe, a činjenica je da ambrozija u trenutku bujanja, od polovine avgusta do polovine septembra, može da otpusti čak 900 polenskih zrna. Dakle, neophodno je na vreme početi sa terapijom, jer ove koncentracije su za sve alergične prevelike. Od 24 biljne vrste koje se na našem području mere kao alergeni, ambrozija izaziva najburnije alergijske reakcije. To je jednogodišnja žbunasta biljka koja niče u aprilu, a cveta od jula do oktobra, s tim što je najveća koncentracija polena ambrozije od polovine avgusta do polovine septembra", dodaje ona.

Alergijska reakcija na ambroziju se prvenstveno javlja na gornjim disajnim putevima. Tipični simptomi su svrab, peckanje i suzenje očiju, udruženo sa kijanjem, obilnom sekrecijom iz nosa, praćeno otežanim disanjem, smanjenim čulom mirisa i iritirajućim svrabom nosa. Neretko, ovi simptomi su slični prehladi, međutim, ako traju duže od nedelju dana, a naročito kada se jave tokom letnjih meseci, najverovatnije se radi o alergiji. Teži oblici alergije na ambroziju uključuju napad astme, probleme sa snom, razdražljivost i učestalu glavobolju.

Nažalost, alergije se još ne mogu potpuno izlečiti, ali dobro odabranom terapijom sprovedenom na vreme, alergijski odgovor se može smanjiti i na taj način prorediti simptomi, pa će i nevolje sezonskog alergijskog rinitisa kao najčešćeg oblika alergije iz godine u godinu biti sve slabije izražene.



Antihistaminici se daju osobama koje nemaju teži oblik alergije. Pri alergijskoj astmi potrebno je lečenje kortikosteroidima, koji se daju u obliku tableta ili rastvora za inhalacije pumpicama.

Autor: