DETALJNA PROGNOZA ZA SLEDEĆU NEDELJU: Prvo kiša i grad, a onda se VRAĆA LETO

Još u ponedeljak se očekuje dosta oblaka uz povremenu kišu, uglavnom južnije od Save i Dunava, zatim pretežno suvo. Ređa pojava pljuskova se može javiti oko četvrtka.

Temperature prvo ispod proseka uz vrlo sveže noći, dok bi u drugom delu nedelje, a posebno naredni vikend, ponovo postalo toplo ali bez ekstremne vrućine.

U ponedeljak u predelima južno do Save i Dunava, nad većim delom regiona Srema, Mačkve, Šumadije, centralne i južne Srbije oblačno uz kišu i pljuskove. Pljuskovi će se posle podne proširiti i nad veći deo regiona srednjeg i južnog Banata, dok bi se nad regionima Bačke i Banata zadržalo suvo ili uz retku pojavu pljuska na jugu tih regiona.

Vetar prvo jugozapadni, a zatim severozapadni i samo i zoni pljuskova na kratko može biti pojačan. Jake superćelijske oluje se više ne očekuju ali još uvek, lokalno uz jači konvektivni razvoj može biti izraženijeg pljuska uz prolazno vrlo jak vetar i pojavu tuče/grada. Dnevni maksimum od +27 do +26 stepeni Celzijusa.

Do četvrtka relativno sveže uz maksimume koji će se uglavnom kretati do +30 stepeni Celzijusa ili će biti ispod te vrednosti. Noći takođe veoma sveže uz minimume koiji će se uglavnom kretari od +9 do +15 stepeni Celzijusa. U noći ka četvrtku nad regionima Zapadne i Južne Bačke i severne i srednje Bačke i srednjeg Banata, a u četvrtak tokom dana i nad ostalim delom Srbije moguća ređa pojava lokalnih pljuskova, ali će se zadržati pretežno suvo vreme. stoji u prognozi.

U drugom delu nedelje i za dolazeći vikend pretežno sunčano i sve toplije tako da vi se za naredni vikend maksimumi trebali kretati od oko +27 do +32 stepena Celzijusa, što je u granicama proseka ili malo preko njega.

Od srede vetar slab i promenljiv. Ukupna količina padavina za narednih nedelju dana bi trebala biti najveća nad zapadnim i središnjim delovima regiona Srema, Mačkve, Šumadije, centralne i južne Srbije i srednjeg i južnog Banata gde bi lokalno uz jači pljusak u ponedeljak za kratko vreme moglo pasti i oko 30mm taloga uz moguću pojavu tuče/grada.

