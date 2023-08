POVREMENO POJAČAN SAOBRAĆAJ - Putnička vozila se na Horgošu zadržavaju 120 minuta

Poslednji radni dan u nedelji donosi povremeno pojačan saobraćaj, a razlog tome je i kraj prvog dela avgusta, kao i smena turista, što dovodi do većeg protoka vozila i pojačanog saobraćaja, kako na autoputevima tako i na graničnim prelazima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na putničkim terminalima na graničnom prelazu Gostun i Preševo na izlazu vozila čekaju 30 minuta, a na graničnom prelazu Horgoš na izlazu 120 minuta.

Zadržavanje za teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu je 60 minuta.

Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi, pa je do 3. septembra radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 7 do 19.00 časova, a petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22.00 časa.

Produženo je radno vreme i graničnog prelaza Bajmok do 10. septembra, pa je radno vreme od ponedeljka do četvrtka d 07 do 19.00 časova, a petkom, subotom i nedeljom od 7 do 24.00 časa.