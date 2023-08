'Osetio se jak udar, prozori su se tresli' GRAĐANI U PANICI ZBOG ZEMLJOTRESA: Osetio se i u Beogradu

Epicentar zemljotresa je bio na 6 kilometara, na 26 kilometara jugoistočno od Kraljeva i 16 kilometara jugozapadno od Trstenika.

- 5-6 sekundi je solidno zatreslo, kaže stanovnik Vrnjačke Banje. Prozori su se zatresli, pas je počeo da laje - kaže on.

- Stvari su počele da se tresu, skočio sam da uhvatim televizor koji je bio na ivici da ne padne, ali na sreću nije ništa razbijeno - rekao je on.

- Kratko u Kraljevu, ali je naglo zatreslo

- Beograd, jak udar

-Osetilo se i na Kopaoniku - pisali su građani.

⚠Preliminary info: #earthquake (#земљотрес) about 30 km S of #Kraljevo (#Serbia) 2 min ago (local time 18:54:30)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/44vngdM2ty

🖥https://t.co/OSr2jaub9Y pic.twitter.com/LHH5SsAnsd