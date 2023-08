SRBI OSTALI ZATEČENI NA PLAŽI: Grci bagerom pokupili ležaljke i suncobrane i odneli!

Srpski turisti u Grčkoj juče su ostali zatečeni neverovatnim prizorom. Kako se širi Fejsbuk grupom "Grčka info" u Nea Flogiti ležaljke i suncobrani su odneti bagerom.

Srbi pišu da se incident dogodio juče, nakon što je nekom očigledno zasmetalo konstantno zauzimanje mesta na plažama.

"Juče su u Nea Flogiti bagerom odnete ležaljke i suncobrani sa plaže, zbog zauzimanja mesta. Zabranjeno je ostavljanje ležaljki i suncobrana i zauzimanje mesta, jer plaža nije privatna svojina", napisala je jedna članica ove grupe.

Još uvek nije poznato ko je angažovao bager, niti da li su Srbi bili upozoravani na ovaj scenario. Ipak, naše turiste u Grčkoj ova izmena sigurno neće obradovati.



I u mestu Nea Kalikratija turisti su bili zatečeni scenom na plaži, kada su komunalni radnici počeli da odnose ležaljke i neotvorene suncobrane koje je neko ostavio rano ujutro kako bi zauzeo mesto.

Reakcije ljudi su bile različete, od odobravanja do osuede jer navodno nema dovoljno mesta na plaži za one koji neće da plaćaju ležaljke, do duhovitih poput " Jesu proveravali da neko nije u vodi ili da nije otišao na doručak"

Autor: