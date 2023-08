DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNE 2 NEDELJE: Postoji li strah od novih superćelijskih oluja?

Vikend pred nama biće pod uticajem anticklona, pa će biti stabilno, a nebo bez oblaka. Jutra će biti i dalje sveža, u delovima Srbija i hladna, ali će tokom dana biti toplije.

Jutarnja temperatura u subotu biće od 8 do 15°C, u Beogradu do 14°C, a na planinama i na Pešteru oko 5°C. Maksimalna dnevna biće od 26 do 30°C, u Beogradu do 28°C. U nedelju će biti malo toplije, maksimalna temperatura od 28 do 32°C, u Beogradu oko 30°C.

Uticaj anticklona iznad našeg područja nastaviće se i tokom sledeće sedmice. Tokom većeg dela sedmice biće sunčano i toplo, uz pravo letnje vreme.

Ipak, sredinom sedmice očekuje se uticaj visinskog ciklona, pa će u utorak krajem dana, tokom večeri i u sredu biti više oblačnosti i nestabilnije, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Ne očekuju se obilnije padavine, niti ima opasnost od snažnih oluja.

Inače, na području Srbije od ponedeljak će duvati i pojačan jugoistočni vetar, u Pomoravlju,Podunavlju, u Beogradu i u Braničevskom okrugu biće jak, dok će na jugu Banata košava povremeno imati olujne udare.

U drugoj polovini sledeće sedmice očekuje se priliv još toplije vazdušne mase sa severa Afrike, pa će maksimalna temperatura u svim predelima biti iznad 30°C, prema viknedu i do 35°C, a očekuje se sunčano. I jutra će biti toplija, a u Beogradu i u delovima Vojvodine očekuju se tropske noći, uz minimalne temperature iznad 30°C.

Prema trenutnim prognozama sunčano i pravo letnje vreme ako izuzmemo nestabičnost u utorak i u sredu zadržaće se minimum bare do oko 25. avgusta, a temperature bi bile uglavnom od 30 do 35°C.

