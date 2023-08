Seničić: Najtraženiji aranžmani za Grčku, Crnu Goru i Tursku

Srpski turisti i ove godine najviše letuju na tradicionalno popularnim destinacijama, a to su Grčka, Crna Gora i Turska, izjavio je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) Aleksandar Seničić.

On je Tanjugu kazao da je Grčka tradicionalno proteklih desetak godina najtraženija destinacija, a onda slede "porodične destinacije" Turska, Crna Gora, Egipat, a ove godine interesovanje se ponovo vratilo i za Tunis.

U traženije turističke aranžmane, kako ističe Seničić, je i odmor u Španiji, Italiji, Bugarskoj i Hrvatskoj.

"Agencije nude aranžmane od pet, 10, 11, 12 i 14 dana. Ima raznih ponuda kako bi ljudi mogli da usklade svoje ekonomske mogućnosti sa mogućnostima uzimanja godišnjeg odmora", kazao je direktor Jute.

Prema njegovim rečima, turisti u Srbiji se najčešće odlučuju za aranžmane od 10 ili 11 noćenja, odnosno od 11 ili 12 dana, a to je trend i u Evropi.

"Pre desetak godina u Srbiji su bili popularni aranžmani od 14 noćenja, ali se onda najverovatnije iz ekonomskih razloga to smanjilo i danas je to 10 ili 11 noćenja", kazao je Seničić.

On je dodao da su proteklih par godina, agencije počele da nude i turističke aranžmane od pet noćenja, što je, kako naglašava, potpuno logično, jer ako imate 10 noćenja onda možete ponuditi i duplo manje.

"Ta ponuda nije tako česta, ali su neke agencijie našle interes u tome, jer na tržištu postoji potreba i ljudi koji uplaćuju takve aranžmane", kazao je naš sagovornik.

Na pitanje kako procenjuje ovogodišnju turističku sezonu, Seničić kaže da je ona dosta dobra i da su procene na početku sezone bile da bi ona mogla biti bolja od one 2019, ali da ipak neće biti tako.

"Ovogodišnja turistička sezona će svakako za nekih pet do 10 odsto biti bolji nego što je to bilo 2022", kazao je on.

Seničić je rekao da problemi koji su se ove godine javljali, kao što su požari i propadanje turističkih agencija, nisu novost i dodao da se to dešava svake godine.