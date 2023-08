DOLAZI NAM VRELI TALAS IZ AFRIKE! OVO je detaljna prognoza za naredne dane - Saznajte kad stižu pljuskovi i zahlađenje

Ovaj vikend protiče u znaku sunčanog i toplog vremena, ali bez vrućina. Stabilno vreme očekuje se nas i narednih desetak dana.

Noći su i dalje veoma sveže, u kotlinama i dolinama i sa maglom, a minimalna temperatura jutros se u delovima centralne, severoistočne, južne i jugoistočne Srbije spustila i na samo 9-10°C, na Kopaoniku na 5°C.

Maksimalna temperatura biće danas od 26 do 30°C, a u Beogradu se nakon jutarnjih 14°C, tokom dana očekuje 28°C.

I drugi dan vikenda proteći će kao i prvi.

U celoj Srbiji nakon vedrog i svežeg jutra, tokom dana očekuje se sunčano i toplo.

Jutarnja temperatura biće od 8 do 16°C, u Beogradu do 15°C, a maksimalna dnevna od 27 do 31°C, u Beogradu do 29°C.

U ponedeljak sunčano. Maksimalna temperatura od 29 do 32°C.

Utorak i sreda doneće Srbiji nešto više oblaka, a ponedge se uz jači razvoj oblačnosti očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće u većini predela oko 30°C.

U drugoj polovini sledeće sedmice biće ponovo sunčano, prema kraju sedmice i sve toplije, uz temperature od 31 do 35°C.

Prema trenutnim prognozama nakon 20. avgusta očekuju se veoma visoke temperature pod uticajem vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike, a maksimalna temperatura bila bi i preko 35°C.

Ako izuzmemo utorak kraj dana i sredu gde može lokalno biti nestabilnosti, jačeg pogoršanja vremena i zahlađenja neće biti minimum do pred sam kraj avgusta. Ako se trenurni proračuni ostvare, sam kraj avgusta doneo bi prekid toplotnog talasa i letnjih vrućina, ali za sada ne pre 25-27. avgusta.