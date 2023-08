Prošlo je dve decenije od zločina u Goraždevcu: Srpska deca ubijena, počinioci nikada nisu otkriveni

Roditelji ubijene i ranjene dece iz godine u godinu ne kriju razočaranje što počinioci tog zločina još nisu izvedeni pred lice pravde, iako su, kako tvrde, poznati.

Navršava se 20 godina od zločina u kojem su nepoznate osobe iz kalašnjikova pucale na srpsku decu koja su se kupala u reci Bistrici kod Goraždevca i ubile Ivana Jovovića i Panteliju Dakića, a teško ranili četvoro dece.

Teško su ranili Marka Bogićevića, Draganu Srbljak, Bogdana Bukumirića i Đorđa Ugrenovića.

Ivan Jovović imao je 19, a Pantelija Dakić 13 godina.

Za zločin niko nije odgovarao. Istraga je zatvorena pre 13 godina.

Predstavnici međunarodne zajednice obećali su tada da će "prevrnuti svaki kamen da pronađu počinioce", piše Javni servis Srbije.

Ubice, međutim, i dalje slobodno hodaju.

Parastos stradaloj deci služen je juče u Crkvi Presvete Bogorodice u Goraždevcu.

- Rak-rana je to kada kriješ ubicu u svome rodu. To truje društvo, to truje naše odnose. I ne dao Bog nikome to. Ne traži se nikakva naplata, nikakva kazna. Mi, hrišćani, očekujemo od Gospoda sud i svako će od nas da primi po svojim delima. Ali i za ovaj svet je dobro da se ono što je zlo istera na čistac - rekao je episkop novobrdski Ilarion.

Prekidom istrage, iz tužilaštva Euleksa naveli su da nisu uspeli da identifikuju izvršioce, da su sve istražne radnje iscrpljene i da nije pronađen novi prostor za istragu.

Napad su preživeli ranjeni Đorđe Ugrenović, Marko Bogićević, Bogdan Bukumirić i Dragana Srbljak.

Čekajući pravdu Srbi i dalje žive u Goraždevcu, ali su traume sastavni deo njihovog života.

Nerasvetljen zločin u Goraždevcu jedan je u nizu posleratnih nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Nerasvetljeni su ostali i ubistvo srpskih žetelaca u Starom Gracku, stradanje 12 Srba u blizini Podujeva u autobusu "Niš ekspresa" i drugi.