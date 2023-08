OBJAVLJENA VREMENSKA PROGNOZA ZA SEPTEMBAR - Evo kakvo nas vreme čeka sledećeg meseca

Septembar će u Srbiji biti topao, sa padavinama u granicama višegodišnjeg proseka, saopštio je danas Republički hidrometeorolški zavod i precizirao da će srednja temperatura vazduha biti dva stepena Celzijusa iznad višegodišnjeg proseka.

U Beogradu će, prema prognozama RHMZ, tokom septembra biti 10 kišnih dana.

Srednja septembarska temperatura, kako navode, biće od 17 do 20 stepeni, a u planinskim predelima od 11 do 15.

- Prognozira se da će u sepembru srednja maksimalna temperatura vazduha biti od 23 do 27 stepeni Celzijusa u nižim predelima, a u planinskim od 13 do 19 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura biti od 12 do 15 stepeni, a u planinskim predelima od 7 do 11 - navodi zavod.

Prognozira se, kako saopštava RHMZ, od 12 letnjih dana u Požegi i na Paliću do 17 u Nišu u nižim predelima, a na planinama do četiri dana u Sjenici.

U nižim predelima u većem delu Srbije prema prognozi očekuju se tri tropska dana, a u Nišu do pet.

Padavine u granicama višegodišnjeg proseka očekivane su u većem delu Srbije.

Prognozira se srednja septembarska količina padavina u nižim predelima u intervalu od 45 do 70 mm, a na planinama do 100 mm.

Očekivani broj dana sa padavinama u nižim predelima Srbije je od osam u Negotinu do 11 u Požegi, Kraljevu), u Beogradu 10.

Prema očekivanjima u brdsko-planinskim krajevima broj dana sa padavinama bi mogao biti od 10 dana na Crnom Vrhu do 12 u Sjenici, na Kopaoniku i Zlatiboru.