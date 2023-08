STIŽU NAM PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM - Evo kada se u Srbiji ponovo očekuje LETNJE vreme

Srbija će u naredna dva dana biti pod uticajem visinskog ciklona sa centrom iznad Grčke, pa će nad Srbijom biti više oblačnosti, a očekuje se i vetrovito.

Dakle, u Srbiji će u utorak i u sredu biti promenljivo oblačno, ponegde povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Padavine će biti lokalnog karaktera i neće biti ravnomereno raspoređene.

Maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu do 30°C, a u Negotinskoj Krajini u utorak do 27°C.

Utorak će Srbiji doneti i pojačan istočni, jugoistočni i severoistočni vetar, dok će u košavskom području i u Beogradu istočni i jugoistočni vetar biti i veoma jak.

Krajem dana vetar će biti u slabljenju, potom u sredu tokom dana ponovo u pojačanju.

Od četvrtka se očekuje se očekuje stabilizacija vremena, pa će do kraja sedmice biti sunčano i toplije, a sve više će jačati i anticklon sa jugozapada i sa Mediterana, pri čemu će do našeg područja početi da pristiže i sve toplija vazdušna masa.

Početkom sledeće sedmice bilo bi i veoma toplo, uz maksimalne temperature i preko 35°C.

Inače, toplotni talas koji je prethodne sedmice bio najavljen za kraj ove, biće malo pomeren i oslabljen, zbog uticaja visinskog ciklona, koji neće dozvoliti da vrela vazdušna masa svojom glavninom prodre sa severa Afrike do našeg područja.

Prema trenutnim prognozama zahlađenje i pad temperature ne treba očekivati pre 26-27. avgusta.