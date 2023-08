PLATA DO 350.000 DINARA, A NEMA RADNIKA: Bespalatan smeštaj, hrana i veliki novac! Evo koliko ZARAĐUJU NAJTRAŽENIJI!

Poslednjih deset godina u Srbiji, pored zanatlija, nedostaju i vozači, vodoinstalateri, električari, metalostrugari, šefovi kuhinje, a za ove poslove poslodavci daju maksimalne mesečne zarade od 1.000 do čak 3.000 evra!

Ogromna potražnja za određenim strukama, a s druge strane manjak radne snage izazvali su značajna pomeranja na tržištu rada, kažu stručnjaci.

Miloš Turinski iz Infostuda rekao je za Kurir da, posmatrajući strukturu oglasa za posao u ovom periodu, najviše je raspisanih pozicija u oblasti trgovine, IT, mašinstva, administracije i ugostiteljstva.

- Najviše mogućnosti da se zaposle imali su prodavci, vozači, magacioneri, administrativni radnici i komercijalisti. Iz godine u godinu javlja se sve veći nedostatak radne snage, te imamo sve manje zanatlija, vozača, kuvara, frizera, kozmetičara, ugostitelja, auto-mehaničara, građevinskih radnika.

Prema podacima s našeg sajta, plate koje su nuđene za ove pozicije kretale su se od minimalca pa do nekoliko hiljada evra, iako nam to deluje neverovatno. Maksimalne zarade koje su oglašene za prodavce su 250.000 dinara, a komercijaliste 350.000 dinara - objašnjava Turinski i dodaje:

- Tako je, recimo, najviša plata ponuđena za poziciju šefa kuhinje u Beogradu i maksimalno iznosi 350.000 dinara. Platu već od 1.000 evra, tj. 120.000 dinara, mogu imati mesari i metalostrugari, frizerima i kozmetičarima se nudi zarada do 150.000, dok pekari i auto-mehaničari mogu imati do 200.000. Što se tiče konobara, oni u prestonici dnevno zarađuju oko 3.000 dinara plus bakšiš, ali u ovo vreme imamo ih sve manje jer odlaze preko da odrade sezonu, gde im se nude besplatni smeštaj i hrana, a plus zarada.

Turinski kaže da je pak nedostatak najuočljiviji među zanatskim zanimanjima, te su poslodavci najteže dolazili do radnika u ovim oblastima.

- Magacionerima je ponuđeno maksimalno 150.000, administrativnim radnicima 180.000, dok se profesionalnim vozačima u drumskom teretnom transportu nudi do 250.000, gde poslodavci pružaju dobre uslove jer je poznato da naši vozači idu preko zbog većih zarada, a kod nas fali 15.000 njih. Međutim, ne beleži samo Srbija manjak radnika, već je ovakva slika prisutna i u Evropi.

- Kod nas se samo preslikava ono što nedostaje Zapadu. Sadašnje generacije ne upisuju zanatske škole jer žele da se bave drugim poslovima, a i nisu dovoljno edukovani da su zapravo zanati perspektivni poslovi koji nakon srednje škole mogu pružiti stalan posao i dobru zaradu.

Ipak, ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da je s trenutnim platama za suštinski manuelne niskokvalifikovane poslove najbolje što možemo da uradimo jeste da uvozimo strance, što i inače radimo.

- Možda bi bilo dobro malo više obratiti pažnju kako ih integrisati. Suštinski uzrok deficita radnika na Zapadu je demografski pad i što ima lepših poslova za slične ili čak veće pare. Što se tiče manjka kod nas, razlog je opet demografski pad, ali i veće zarade na Zapadu, gde odlaze naši ljudi.



Deficitarni poslovi i zarade Zanimanje Plata Šef kuhinje 350.000 Vozač 250.000 Električar 240.000 Vodoinstalater 240.000 Auto-mehaničar 200.000 Pekar 200.000 Magacioner 180.000 Frizer i kozmetičar 150.000 Metalostrugar 120.000 Mesar 120.000 * Iznosi su u dinarima