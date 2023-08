PONESITE KIŠOBRANE! U četiri dela Srbije OBILNIJE PADAVINE već od jutra, preko dana smanjenje oblačnosti!

Na severu i istoku Srbije u sredu pre podne oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, u Banatu, u Braničevskom okrugu, u Podunavlju i u Pomoravlju ujutro i uz obilnije padavine. Tokom dana smanjenje oblačnosti.

U ostalim predelima Srbije u sredu će biti sunčano, kasnije posle podne ponegde uz jači razvoj oblačnsti iu uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena.

U Beogradu u sredu pre podne oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ujutro i uz više padavina. Posle podne smanjenje oblačnosti. Duvaće umeren do pojačan jugoistočnu vetar. Jutarnja temperatrura 20 stepeni, maksimalna dnevna 28 stepeni.