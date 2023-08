Nadležni u Prištini u lovu na Telekom Srbija krše sva načela vladavine prava

Kosovske vlasti tvrde da je kompanija Telekom Srbija prekršila zakon, koji uopšte nije bio na snazi u periodu na koji se te tvrdnje odnose, a pritom, kako navode upućeni u ovaj slučaj, Priština u javnost iznosi informacije koje spadaju u domen poslovne tajne. Kampanja koja se protiv Telekoma Srbije vodi sasvim je u suprotnosti sa vladavinom prava i svim međunarodnim standardima.

To se može zaključiti nakon istraživanja Koje je Kosovo onlajn sproveo povodom zvanične izjave iz kosovske Agencije za zaštitu konkurencije da je “filijala Telekoma Srbije na Kosovu (MTS) postupila suprotno važećem zakonu”, odnosno da “MTS nije dostavio potrebnu dokumentaciju Antimonopolskom organu i na osnovu toga je kupio najmanje četiri mala operatera, čija je ukupna vrednost viša od 20 miliona evra”.

- Slučaj je u poslednjoj fazi istražnog postupka - izjavio je za RTK vršilac dužnosti direktora Agencije za zaštitu konkurencije Seljajdin Beća.

Ovim je nastavljena kampanja pritisaka na kompaniju Telekom Srbija na Kosovu, koja se vodi već drugu nedelju, pa čak uz najavu da će ovoj najvećoj telekomunikacionoj kompaniji u regionu Zapadnog Balkana biti zabranjeno poslovanje na Kosovu.

Telekom se, ističu upućeni, našao u epicentru apsurdnog pravosudnog progona i gde ne postoje ni vladavina prava, ni zdrav razum, ni elementarna logika. Dodaju da je retroaktivna primena zakona u potpunom neskladu sa svim evropskim i međunarodnim pravnim standardima.

Posebno apostrofiraju da postupanje kosovskih regulatornih tela protiv MTS d.o.o. baca senku na klimu za normalno poslovanje i investiranje na Kosovu, jer sada je na udaru jedna kompanija koju su proglasili za nepoželjnu, nekom sledećom prilikom biće neka druga.

Naime, krajem novembra 2022. godine kosovska Agencija za zaštitu konkurencije pokrenula je istražni postupak u vezi sa akvizicijom četiri mala kablovska operatera od strane Telekomove firme “MTS d.o.o.”. MTS je u periodu 2019 - 2021. kupio operatere: VGN Net iz Severne Mitrovice (decembar 2019), Impuls iz Leposavića (decembar 2019), Lika iz Zvečana (mart 2020) i Herc International iz Štrpca (mart 2021).

U tom periodu na Kosovu je na snazi bio Zakon o zaštiti konkurencije (br. 03/L-229), u skladu sa kojim je MTS uredno poslovao i prema kojem uopšte nije imao obavezu da prijavi ove akvizicije!

Naime, po tom zakonu nije ispunjen neophodan uslov za prijavu Agenciji za zaštitu konkurencije, a to je da bar dva učesnika u koncentraciji kapitala imaju prihode preko 3 miliona evra godišnje. Nijedan od kablovskih operatera koji je MTS akvizirao ne ispunjava taj uslov!

Apsurd je da su vlasti u Prištini, to jest njihova Agencija, pokrenule istragu protiv MTS na osnovu novog Zakona o zaštiti konkurencije, koji je stupio na snagu u junu 2022, dakle punih pola godine nakon poslednje akvizicije, a dve i po godine nakon prvih akvizicija.

Dakle, zakon po kojem se Telekom tereti uopšte nije bio na snazi u vreme kada su akvizicije realizovane!

Manipulacija tumačenjima

Kako saznajemo, tokom istražnog postupka stekao se utisak da će Komisija pokušati da uslov “minimalno dva operatera imaju preko tri miliona evra tumači tako da oba operatera u zbiru imaju preko tri miliona evra, a ne da oba (i jedan i drugi) imaju pojedinačno preko 3 miliona.

Sva je prilika da je na delu realna opasnost kršenja osnovnih načela vladavine prava, odnosno da kosovske vlasti i njihova Agencija za zaštitu konkurencije pokušavaju da retroaktivno primenjuju zakone, što je u suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima, utvrđenim na međunarodnom i evropskom nivou.

Takođe, ovim se baca senka na klimu za normalno obavljanje poslovanja i investiranje na Kosovu, jer sada je na udaru jedna kompanija koju su nadležni u Prištini proglasili za nepoželjnu, nekom sledećom prilikom biće neka druga…

Izjave za medije vršioca dužnosti direktora Agencije, da pre konačne odluke prejudicira negativno rešenje za MTS, na žalost ne ukazuje na objektivan rad ovog regulatornog tela, ukazuju upućeni u ovaj problem.

Kako dodaju, poseban skandal je to što je gospodin Beća u zvaničnoj izjavi otkrio podatke koji su spadali u kategoriju zaštićenih, a tiču se vrednosti kupovine malih operatera od strane MTS, čime je najgrublje prekršio princip poverljivosti poslovnih informacija, što takođe jako loše govori o poslovnoj klimi i pravnoj nestabilnosti koji vladaju na Kosovu.

Generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić izjavio je nedavno za dnevni list Politika da MTS d.o.o. posluje savesno, transparentno i u skladu sa relevantnim lokalnim propisima od prvog dana svog osnivanja pa nadalje.

- MTS d.o.o. je ubedljivi lider na teritoriji koju pokriva, sa najviše zaposlenih i najvećim brojem investicija, a neosnovano i nasilno gašenje jedne takve kompanije dovelo bi do ozbiljnog zaoštravanja i ovako veoma teške situacije koja prevazilazi sve poslovne okvire i koja pokazuje grubo kršenje Briselskog sporazuma. Više od 250 zaposlenih radno je angažovano u našoj ćerki firmi koja uspešno posluje skoro deceniju i koja je osnovana u skladu sa Briselskim sporazumom, poštujući sve dogovorene stavke. To znači da mi kao kompanija zbrinjavamo oko 1.000 stanovnika na teritoriji Kosova i Metohije pružajući stalan radni odnos i izvor egzistencije njihovim porodicama. Dobar smo primer kompanije koja na toj teritoriji zapošljava, samim tim i zbrinjava ljude, ali i omogućava osnovne životne potrebe da budu u kontaktu sa ostatkom sveta - izjavio je tom prilikom Lučić. Priština gazi sopstvene propise i dogovore iz dijaloga

Podsetimo, kosovska Agencija za registraciju preduzeća prethodno je poništila sertifikat o registraciji MTS d.o.o, podružnice Telekoma Srbije na Kosovu, i to sa obrazloženjem da jedan član menadžmenta te firme ima pasoš izdat od strane Republike Srbije! Kompanija Telekom Srbija je saopštila da to nije u skladu sa pravnim propisima, te da se krše sporazumi koji su postignuti u sklopu dijaloga Beograda i Prištine, uključujući Briselski sporazum. Iz Telekoma su poručili i da u svim zvaničnim dokumentacijama svi članovi menadžmenta MTS d.o.o. koriste kosovska dokumenta. Telekom je saopštio i da je odluka Agencije za registraciju preduzeća još neizvršiva i da će u zakonom propisanom roku od 30 dana podneti žalbu.

Na osnovu svega se može zaključiti da postupanje kosovskih regulatornih tela protiv MTS d.o.o. baca senku na klimu za normalno poslovanje i investiranje na Kosovu, jer sada je na udaru jedna kompanija koju su proglasili za nepoželjnu, nekom sledećom prilikom biće neka druga.