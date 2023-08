RHMZ upozorava na kišu u naredna 2 Sata: Meteo alarm upaljen! Saznajte gde će biti obilne padavine

U naredna dva sata u Podunavlјu, Pomoravlјu, kao i u Banatu i na teritoriji Beograda lokalni plјuskovi sa grmlјavinom, najavio je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Inače, RHMZ je ranije najavio intenzivnije pljuskove sa grmljavinom i većom količinom padavina od 15 do 30 litara za kratak vremenskih period u Banatu, Podunavskom okrugu, Braničevskom i Borskom okrugu. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 20, a najviša od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 18 stepeni do 20, a najviša oko 29 stepeni.

Prema satelitskim snimcima koje objavljuje sajt "vremeradar" kiša trenutno pada u okolini Beograda, Kragujevca, kao i kod Subotice.

I u narednih sat vremena, padavine se očekuju u Beogradu i okolini, kao i kod Kragujevca.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji na snazi je žuti meteo alarm zbog grmljavine, a to znači da je vreme potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.