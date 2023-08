NASA ALARMIRA: Dolazi najmoćniji 'El Ninjo' 2024. - Kakav će uticaj imati na Srbiju?

Naučnici američke svemirske agencije NASA upozorili su da u ovom periodu sledeće godine može doći do naglog porasta globalne temperature, usled uticaja cikličnog fenomena "El Ninjo". Meteorolog Ivan Ristić za Informer otkriva da li će se ova pojava odraziti u Srbiji.

Najtopliji mesec u istoriji bio je jul 2023. godine. Stručnjaci iz američke svemirske agencije NASA upozorili su da ova godina može biti najtoplija do sada, a već 2024. može doći do još većeg porasta temperature.

Globalno zagrevanje je problem sa kojim se svakodnevno susreću svi ljudi na svetu, ali alarmantnoj situaciji dodatno doprinosi ciklični fenomen "El Ninjo", koji zagreva površinu okeana.

Veliki broj američkih stručnjaka zabrinjava podatak da se uticaj "El Ninja" na globalne temperature obično oseća tokom zime i proleća, a da se očekuje da će se njegov najveći uticaj osetiti u februaru, martu i aprilu 2024. godine.

Meteorolog Ivan Ristić objasnio je za Informer šta je zapravo ciklični fenomen "El Ninjo", kao i kakav je njegov uticaj na svet.

- Ciklični fenomen "El Ninjo" predstavlja porast temperature okeana na području Pacifika. Prilikom njegovog uticaja oscilacije mogu biti i manje i veće. Kada su veće dolazi do porasta temperature, a kada su manje - temperatura se globalno smanjuje - rekao je Ristić.

Kako ističe Ristić, u našoj zemlji neće se znatno osetiti uticaj ovog cikličnog fenomena, ali otkriva koji delovi sveta će biti pod efektom "El Ninja".

- Ovaj ciklični fenomen utiče na promenu vremena najviše u Severnoj i Južnoj Americi, kao i Aziji. Tako da ova promena će predstavljati veliki problem za to područje sveta. Međutim, još uvek ne postoje naznake koje bi nas navele na mišljenje da "El Ninjo" može uticati na Evropu. Ovakvi ciklični fenomeni nisu do sada uticali, i idalje nemaju potencijala da utiču, tako da u Srbiji nećemo osetiti ove nagle promene temperature - kazao je naš sagovornik.

Ristić ističe da smo već tri godine bili pod uticajem sličnog cikličnog fenomena, kao i da će dolaskom "El Ninja" sigurno porasti temperatura na globalnom nivou.

- Do sada smo bili pod uticajem "El Ninje", što u prevodu sa španskog znači "devojčica", i ona nam je donela nagli pad temperature. Poslednje tri godine došlo je do beleženja niskih temperatura širom sveta, upravo zbog njenog uticaja. Sada nam dolazi "El Ninjo", u prevodu "dečak", i on donosi nagli porast temperature u globalnom smislu, ali se on neće osetiti na našem području - zaključio je meteorolog Ristić.