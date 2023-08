OVO JE PRILIKA DA VIDITE KAKO JE IZGLEDAO SREDNJOVEKOVNI BOJ! Festival Beli orlovi od 25. do 27. avgusta (FOTO+VIDEO)

Beograd je domaćin viteškog srednjovekovnog festivala Beli orlovi na Beogradskoj tvrđavi, Donji grad Beogradske tvrđave, koji će se održati od 25. do 27. avgusta.

Vladimir Blagojević, koji je direktor Udruženja Beli orlovi, koji neguju srednjevekovnu tradiciju, rekao je da festival žele da „poseju“, da ga uspostave ovde.

- Konačno, posle decenije putovanja po Srbiji i regionu, obišli smo svaki srednjevekovni kamen iz istorije našeg naroda. Evo nas konačno u Beogradu, pred svojom kućom, sedište Kluba je na Kalemegdanu, a mi inače treniramo na Sajmu. I sada, po prvi put, upravo na Kalemegdanu pred svojom kućom želimo da predstavimo taj srednji vek kako je nekada izgledao i kako izgleda danas u našoj interpretaciji - rekao ej Blagojević.

On je rekao da imaju puno boraca koje su dame, a koje nose na sebi oklop.

- I muškarci koji često uđu u borbu sa njima nemaju predstavu da se bore sa suprotnim polom. Često dobiju „batine“ od suprotnog pola, uslovno rečeno. U oklopima su svi, naravno - rekao je Blagojević.

Blagojević kaže da sledećeg vikenda imamo 20 zemalja u gostima.

- Prvi put je na Kalemegdanskoj tvrđavi. Proteklih osam godina smo radili onaj spektakl u Manasiji koji se zvao Džast aut i radili smo Bitku nacija 2019. godine. To je Svetsko prvenstvo u oklopnim borbama u Smederevskoj tvrđavi i jedan i drugi događaj su obišli celu planetu u smislu PR-a. Njujork tajms je pisao o Džast autu, pošto su 42 zemlje bile iz celog Sveta. A ovo je uglavnom bio evropski kontinent, a u Manasiji eventualno neko iz Azije - rekao je Blagojević koji je dodao da je u Smederevu došao ceo svet koji se bavi rekonstrukcijom srednjeg veka.

- Te 42 zemlje su sve prenosile televizijski u svoje zemlje i tako ceo svet je čuo za Srbiju. U redu Nole to radi super, ali smo i mi prezentovali Srbiju na najlepši mogući način i pričali kroz ovo čime se mi bavimo o našoj ukorenjenosti poslednjih 7, 8 vekova na ovoj teritoriji.

Prvog dana (25. avgusta), Srednjovekovni festival Beli orlovi biće otvoren od 14.00 do 20.00, drugoga dana (26. avgusta) od 10.00 do 20.00, a poslednjeg dana (27. avgusta) od 10.00 do 17.00.