'KAO U SVETU' Okanović: Sa regulisanjem vožnje trotineta počeće i rentiranje

Sa donošenjem izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, čiji predlog je već u skupštinskoj proceduri, očekuje se i pojava brojnih operatera koji će rentirati električne trotinete, kao što je to slučaj u svetu.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da je u Evropi i svetu vrlo popularno rentiranje trotineta, takozvani "šering", dodajući da su to servisi koji rade putem aplikacije.

"Pronađete putem aplikacije gde se nalazi najbliži slobodan trotinet, a onda ga putem mobilnog telefona otključate, platite preko mobilnog telefona njegovo kroišćenje i kad završite korišćenje ostavite ga tu gde ste završili vožnju, pa će ga onda uzeti neko drugi", rekao je Okanović za Tanjug.

On je naveo da je, prema njegovim saznanjima, nekoliko kompanija već spremno da uđe na tržište Srbije i da samo čekaju kada će se usvojiti zakon, da to konačno bude i regulisano.

"Očekujem da će onog trenutka kada zakon bude objavljen u Službenom glasniku već spremni investitori, odnosno kompanije doći i da ćemo onda na ulicama Beograda, Novog Sada, Niša i ostalih većih gradova jako brzo videti te aplikacije", rekao je Okanović.

On je podsetio da je vožnja električnih trotineta do sada kod nas bila potpuno neregulisana i da se zbog toga vozači električnih trotineta ponašaju onako kako je njima zgodno.

Neki se, kaže, voze trotoarom, neki idu kolovozom, neki idu u suprotnom smeru, prolaze na crveno svetlo, potpuno su ispod radara, a sa usvajanjem izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kako kaže, to više neće biti slučaj.

"Konačno se uvode pravila za električne trotinete. Zakon pre svega uvodi definiciju šta jeste električni trotinet pošto imamo puno naprava koje imaju dva točka i podsećaju na trotinet, ali po svim karakteristikama više su motocikl nego neko drugo prevozno sredstvo. Bitno je znati da jedna od bitnih karakteristika električnog trotineta jeste da ne može da se kreće brzinom većom od 25 kilometara na čas i da nema sedište", objasnio je Okanović.

On je istakao da vozači električnih trotineta više neće smeti da se kreću trotoarom niti drugim pešačkim površinama.

Kako kaže, kretaće se biciklističkim stazama i trakama gde one postoje, a gde ne postoje, koristiće kolovoz bliže desnoj ivici u širini od jednog metra identično kao biciklisti.

"Inače, električni trotineti će smeti da se voze kolovozom samo ukoliko je na kolovozu ograničenje do 50 kilometara na čas. Praktično to znači da eletrični trotineti neće smeti da se voze kolovozom van naselja", rekao je Okanović.

On je objasnio da će osobe starije od 14 godina smeti da voze električni trotinet, ali dok ne navrše 18 godina neće smeti da voze kolovozom ukoliko je ograničenje veće od 30 kilometara na čas.

"Obavezna oprema za trotinetiste biće zaštitna kaciga, a takođe i svetloodbojni prsluk", rekao je Okanović.

Komentarišući novinu koja se tiče Uprave saobraćajne policije čiji će pripadnici imati kamere na uniformama, za sada ukupno 60 kamera, Okanović kaže da će sada i policajci i oni koji su kontrolisani više voditi računa o tome kako se ponašaju.

Kada policajac i kontrolisana osoba znaju da kamera beleži svaki detalj svi se drugačije ponašaju, rekao je Okanović i dodao da će i policajac kao službeno lice paziti na svoje postupanje, u smislu da se ponaša savesno i profesionalno i da ne prekorači granice svojih ovlašćenja, a sa druge strane onaj ko je kontrolisan takođe će paziti na svoje postupanje i prema policajcu.

"Ono što je jako bitno u slučaju osporavanja da je došlo do prekršaja od stane vozača, kamera će biti dokaz na sudu, tako da mnogi vozači koji su do sada uspevali da izbegnu prekršajnu odgovornost jer nije bilo dovoljno dokaza sada to neće moći", naveo je Okanović i ocenio da će kamera svima doneti dobro i savesnim vozačima, ali i savesnim policajcima.