ODAKLE ŽUTI PLJUSKOVI U SRBIJI?! Prljava kiša napravila haos u ovom delu zemlje, oglasili se meteorolozi i otkrili koliko je opasna

U pitanju je potpuno prirodna pojava koja se dešava pri sinoptičkoj situaciji koja dovodi do toga.

Već nekoliko dana nad našim područjem nalazi se visinski ciklon. I dok je vazdušni pritisak u prizemlju povišen, na visini je polje niskog vazdušnog pritiska, a on je tokom vikenda nastao nad Grčkom, odnosno nad Egejskim morem, gde je bilo oluja, a u blizini Soluna formirala se i morska pijavica.

Početkom ove sedmice centar visinkog ciklona počeo je da se premešta prema severu i severozapadu, pa se već drugi dan svojim centrom nalazi nad našim područjem.

Položaj njegovog centra je takav da nad većim delom Srbije preovladavaju jugoistočna visinska strujanja shodno tome da u ciklonima vazduh struji u suprotnom smeru kazaljke na satu.

Jugoistočna strujanja donela su i vlažnu vazdušnu masu sa Egejskog mora, pa je na potezu od Banata do Pomoravlja bilo vrlo obilnih pljuskova sa grmljavinom, a na jugu Banata za jednu noć palo je više kiše nego što u proseku padne tokom celog avgusta.

Zajedno sa vlažnom vazdušnom masom, u sklopu visinskog cikolona stigle su i čestice pustinjskog peska iz Sahare. Njihov put bio je preko severa Afrike i Mediterana do našeg područja, pa kiša koja pada u Srbiji sadrži čestice pustinjskog peska iz Sahare.

Dakle, jučerašnji i današnji dan doneo nam je pesak iz Sahare, a što će najviše biti vidljivo na vozilima ili drugim objektima po prestanku padavina.

S obzirom na to da se lokalni pljuskovi sa grmljavinom u delovima Srbije očekuju i tokom poslepodneva i to uglavnom u severnim i severoistočnim predelima i u Pomoravlju, pljuskovi će sadržati čestice pustinjskog peska, pa će kiša biti prljava, odnosno žuta, tj.obojena.

Uticaj visinskog ciklona do kraja dana će slabiti i on će se centrom izmestiti iznad Mađarske, tako da nas od sutra očekuje stabilizacija vremena i povratak letnjeg vremena, a do kraja sedmice biće i sve toplije.

Dakle, od sutra nas očekuje sunčano vreme, tako da svoja vozila isrpljana peskom iz Sahare možete oprati i potpuno očistiti.

