DANAS DOSTA PRIJATNIJE NEGO JUČE, MEĐUTIM, OPET KIŠA! Evo koji delovi Srbije će biti na udaru - DONOSIMO PROGNOZU I ZA NAREDNIH PAR DANA

U četvrtak duži sunčani periodi i toplije nego u sredu uz dnevni razvoj oblaka. Samo će rano ujutru biti uslova za kratkotrajnu kišu po Vojvodini. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, maksimalna od 30°C na severu do 34°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 24°C.

Beograd: U četvrtak sunčani periodi i toplije uz malo oblaka. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 24°C.

Niš: U četvrtak sunčano i toplije nego u sredu uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severoistočni. Pritisak malo iznad normale.. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 33°C.

Užički region: U četvrtak duži sunčani periodi i toplije nego u sredu uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 17°C, maksimalna od 30°C do 32°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari sunčani periodi i najviše oko 25°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U četvrtak rano ujutru je moguća kratkotrajna kiša po Vojvodini. U toku dana suvo uz umerenu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab jugoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 17°C do 19°C, maksimalna od 30°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 21°C do 23°C.

Novi Sad: U četvrtak umereno oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 23°C.

Subotica: U četvrtak umereno oblačno i toŽplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 22°C.

Vreme narednih dana: U petak preovlađujuće sunčano i vrućina uz dnevni razvoj oblaka. Samo je u planinama na jugozapadu i zapadu moguća ređa pojava kratkotarjnih lokalnih pljuskova. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, maksimalna od 31°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C.

Za vikend preovlađujuće sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Maksimalne temperature od 32°C do 36°C. Početkom iduće sedmice par stepeni nža temperatura.



