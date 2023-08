TEMPERATURA ĆE IĆI I DO 37 STEPENI! Meteorolog Ristić najavio: Cikloni će postati češći! Otkrio i kakvo nas vreme čeka do KRAJA LETA! MNOGI ĆE OSTATI U ŠOKU

U Srbiji će danas tokom prepodneva biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok se posle podne očekuje suvo vreme i smanjenje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra magla. Vetar slab i umeren istočnih pravaca. Najniža temperatura od 15 do 19, najviša od 28 do 32.

U Beogradu tokom jutra magla. Pre podne pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše, posle podne suvo i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren istočnih pravaca. Najniža temperatura od 19, a najviša oko 30.

Šta nam donosi ovaj avgust, vraćaju li nam se oluje ili će ipak leto prevladati otkrio je Ivan Ristić, meteorolog.

Ristić je najavio da ćemo ponovo doživeti tropske dane sa temperaturama većim od 30°C:

- U Srbiji, temperatura će se popeti na 34°C do 35°C, dok će u najtoplijim mestima temperature dostići čak i 37°C - otkrio je Ristić.

Ipak, vremenski uslovi se neće zadržati na ovom nivou. Ristić je predvideo promene od petka popodne i tokom vikenda, sa kišom i padom temperature:

- Kako se avgust bliži kraju, uočava se nagoveštaj promene vremena.

Ipak, Ristić je zaključio da će se velike vrućine postepeno smiriti, ali da nas očekuje promenljivo vreme tokom septembra.

- Kako leto bude jenjavalo, cikloni će postati češći, donosiće kišu i nešto blaže temperature - rekao je on.

Vreme narednih dana

U petak preovlađujuće sunčano i vrućina uz dnevni razvoj oblaka. Samo je u planinama na jugozapadu i zapadu moguća ređa pojava kratkotarjnih lokalnih pljuskova. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, maksimalna od 31°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C.

Za vikend preovlađujuće sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Maksimalne temperature od 32°C do 36°C. Početkom iduće sedmice par stepeni nža temperatura.

Na kraju, Ristić je podsetio da se kraj avgusta često karakteriše zahlađenjem, a sa tim dolaze i veće strukture ciklona.

Uprkos svemu, najavljuje da će vreme tokom septembra biti stabilnije i prijatnije, sa temperaturama oko 30°C.

