U petak ujutru magla ponegde.

U toku dana preovlađujuće sunčano uz dnevni razvoj oblaka sa mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova na zapadu i jugozapadu Srbije, ali i ponegde na severu, pre svega na severu Vojvodine. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, maksimalna od 30°C u Loznici do 35°C na jugu Srbije. Uveče ponegde na zapadu kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

